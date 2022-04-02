В посольства Беларуси и России в Вильнюсе поступили сообщения о минировании

ru.DELFI.lt

В пятницу в Вильнюсе "Арас" был вызван для осмотра зданий белорусского и российского посольств. Сообщалось об угрозе взрыва.

Департамент полиции сообщает, что 1 апреля в 9.45 и 12.24 посольства двух стран сообщили об угрозе взрыва. В посольствах Республики Беларусь и Российской Федерации сообщили, что в 18.15 в зданиях посольств произойдут взрывы. Должностные лица группы антитеррористической операции литовской полиции "Арас" осмотрели здания. В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было. Собран материал по статье 285 (1) УК Литовской Республики. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!