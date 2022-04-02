Глава МИД Литвы: пока у власти будет "путинистский режим", ситуация с безопасностью не изменится

Находящийся в Эстонии министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что пока в России будет находиться у власти "путинистский режим", ситуация с безопасностью не изменится.

На совместной пресс-конференции после встречи в Таллине с министрами ИД Балтийских стран и Франции в пятницу он сказал, что эти вызовы должны найти отражение в позиции НАТО.

"Когда мы говорим о новой реальности, следует точно называть, против кого мы боремся. И это не только Россия, (Владимир - ред.) Путин, война в Украине, то есть режим, который следует называть путинистским, а страну - путинистской Россией. И пока этот режим находится у власти, глобальная реальность будет иной", - сказал Ландсбергис.

По словам главы дипломатического ведомства, эта "новая реальность" меняет "оборону и безопасность" Европы.

"Мы убеждены, что это должно найти отражение в позиции НАТО", - сказал министр, добавив, что ожидает конкретных решений на июньском саммите Альянса в Мадриде.

Новые санкции для России

После вторжения России в Украину Евросоюз в течение нескольких недель заморозил активы Центробанка России, ввел торговые ограничения, отключил часть российских и белорусских банков от системы расчетов SWIFT, включил несколько тысяч должностных лиц и олигархов обеих стран в "черные списки".

Однако Сообщество пока отказывается от эмбарго российской нефти и газа, потому что часть его членов особенно зависима от энергоресурсов Кремля, также часть банков не отключена от SWIFT.

Глава дипломатического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что ЕС должен ввести новые санкции для России.

По его словам, решение о новых санкциях должно быть принято в ближайшее время.

"Как говорил президент (Эммануэль - ред.) Макрон, по поводу санкций у Франции нет табу", - сказал Ле Дриан.

В свою очередь, министр ИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала страны ЕС отложить часть средств, которые предназначены для расчетов за российские газ и нефть, а также впоследствии использовать их на восстановления Украины.

"Мы также предлагаем использовать часть замороженных средств на восстановление украинских городов", - сказала она.

Силы НАТО на постоянной основе

На пресс-конференции глава МД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил надежду, что на мадридском саммите НАТО странам удастся договориться о создании постоянных баз НАТО на восточном фланге блока.

По его словам, это должны быть "не только декларации, но и практическое размещение сил".

Сейчас у Альянса в странах Балтии и Польше на ротационной основе размещены международные батальоны.

В соответствии с заключенным в 1997 году Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Россией, блок обещал не размещать значительные силы на постоянной основе в странах Восточной Европы и Балтии.

И все же Ринкевичс подчеркнул, что Россия своими действиями в Украине "убила" это соглашение, а платформа сотрудничества Совет НАТО-Россия - "мертвое тело".

"Мне безразлично, поместят ли они (Кремль - BNS) его в мавзолей или закопают в землю", - сказал глава латвийской дипломатии.

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