Война, санкции, высокая инфляция. Что происходит с экономикой Литвы?

"Литовская экономика уже на 5% превышает уровень, который был до ковида, экономика еврозоны только-только этого уровня достигла. А в Германии, например, этот порог экономика еще не преодолела". О причинах высокой инфляции в Литве, влиянии войны и санкций на экономику Delfi поговорил с литовским экономистом Александром Изгородиным.

Delfi: На прошлой неделе в специальном эфире Delfi мы беседовали с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, в том числе об отказе Европы, Евросоюза от российских энергоресурсов в принципе. Госпожа Шимоните сказала, что Литва более-менее к этому готова. Насколько, на ваш взгляд, Евросоюз в целом к этому готов?

Александр Изгородин: Литва на самом деле к этому готова больше, чем другие страны. Допустим, доля газа в производстве электричества в Литве чуть поменьше, чем в таких странах как Германия и Голландия. С другой стороны, все равно эта зависимость довольно высокая. В принципе, я думаю, что отказаться можно, и Европейская Комиссия знает, как это сделать.

Можно использовать тот же принцип, который Европейская комиссия использовала во время эпидемии ковида. Это эмиссия денег, облигации от Еврокомиссии, деньги распространяются на все страны Европейского союза, и далее - сделать закупки энергоносителей из альтернативных источников.

То есть в принципе, теоретически, решение есть, но, конечно, это займёт какое-то время.

— В среду 30 марта, Путин поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Путин предложил платить в евро на счет Газпромбанка, который не находится под санкциями.

В то же время сейчас действует запрет на завоз евро и долларов в Россию. А это же в принципе такой шаг, который, может быть, направлен на то, чтобы валюту получить? Так ли это работает?

— Честно говоря, не знаю. Потому что это вопрос правовой - насколько Газпромбанк попадает под санкции или не попадает. Может быть, напрямую он не попадает, но, может быть, есть какие-то другие непрямые риски, которые усложняют эти операции.

В любом случае понятно, что российское государство ищет обходные пути, чтобы уменьшить влияние санкций на экономику, чтобы поддержать рубль, потому что, естественно, курс рубля напрямую влияет на инфляцию в России, которая в этом году будет довольно высокой. По прогнозам ЦБР, примерно 20 процентов, и это на самом деле очень много.

— Одна из санкционных мер, которую предлагала Польша, - торговая блокада России. Сегодня была новость о том, что Украина сейчас ведёт переговоры с Польшей о том, чтобы страны Балтии и Польша закрыли границы с Беларусью и Россией. Премьер-министр Литвы Ингриде Шимоните говорила, что в одиночку Литве это очень сложно сделать было бы, и лучше бы, если бы это было решением Евросоюза.

Возможно ли это сделать Литве в одиночку?

— Я думаю, что премьер-министр права. Конечно, если такие решения нужно принимать, то, я думаю, нужно принимать их коллективно в Европейском Союзе. Но если говорить глобально, то я не вижу каких-то очень больших турбуленций из-за того, что, допустим, Литва или Европа откажется от торговли с Россией.

Если говорить про Литву - не про Европу, - то доля России в литовском импорте очень маленькая. Россия занимает первое место в структуре импорта Литвы, но там 70 процентов - это нефть. То есть если убрать нефть, то Россия очень сильно падает в этом списке.

Если посмотреть более детально на то, что мы импортируем из России, то это, грубо говоря, - сырье. Это металлы, пластик, дерево и, так скажем, более-менее простые вещи. Так что в принципе заменить российский импорт на импорт из других стран, - это возможно.

Конечно, это значит, что в краткосрочной перспективе могут повыситься цены на эти сырьевые материалы, но в принципе мы из России не импортируем какие-то товары с высокой добавочной стоимостью, которые нельзя было бы найти в других странах.

— Война России против Украины влияет, в том числе, так или иначе и на литовскую экономику. По последним данным, инфляции в Литве за март 15,6%, и, как отмечают эксперты, это один из самых высоких, если не самый высокий показатель инфляции среди стран Евросоюза. Почему, из чего складывается такая ситуация?

— Здесь несколько очень важных аспектов. Во-первых, в Литве и в еврозоне очень разная инфляция услуг из-за очень разной динамики зарплат. Если в еврозоне или даже в Германии зарплаты практически не растут, то в Литве за последние два года они выросли на 20 процентов. То есть на 10 процентов каждый год с начала пандемии. Это раз.

Во-вторых, в Литве большую долю в инфляции занимают энергоресурсы. У нас эта доля составляет 13 процентов.

И это два важных аспекта, которые очень сильно влияют на инфляцию.

Но я думаю, что основная причина – это именно инфляция услуг и то, что циклы экономики в еврозоне и в Литве немножко разные. То есть если литовская экономика уже на 5 процентов превышает уровень, который был до ковида, то экономика еврозоны только-только этого уровня достигла. В Германии этого уровня экономика еще не достигла.

— Правительство Литвы в ближайшее время представит пересмотренный бюджет, а также пакет антиинфляционных мер. Возможно, какие-то статьи будут урезаться, поскольку решили увеличить оборонные расходы, и кроме того, нужны антиинфляционные меры, что, возможно, также потребует средств. Какие статьи расходов, на ваш взгляд, могут быть урезаны, и эффективным ли будет пакет антиинфляционных мер?

— Я не уверен, что нужно урезать какие-то расходы. Инфляция, которую мы сейчас видим, в принципе очень хорошо влияет на бюджет страны. Потому что чем сильнее растут цены, тем быстрее растут доходы бюджета. Это раз.

Во-вторых, Литва сейчас на мировом финансовом рынке одалживает деньги под низкий процент, 1,5 процент – это очень мало, поэтому я думаю, что особого урезания расходов не будет.

Да, есть вероятность, что будут приняты меры по ограничению инфляции, чтобы население не так сильно это ощущало. И я надеюсь, что будут приняты меры и для компаний., потому что это тоже важный момент.

Если принимать какие-то меры, чтобы, допустим, инфляция достигла пика более быстро, то, конечно, нужно думать не только о потребителе, но и о бизнесе.

— Президент Литвы Гитанас Науседа назвал нынешнюю ситуацию в литовской экономике де-факто стагфляцией, - высокая инфляция и при этом нет роста экономики. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Пока что нет. Если посмотреть на последние цифры потребления и настроения людей, то стагфляции точно нет. Допустим, в марте настроение людей, потребителей в Литве по покупке каких-то дорогих вещей был самый высокий с начала этого года и самый высокий с июля прошлого погода. Пока что потребление растёт, экономика пока что растет. Конечно, рост экономики замедлится, это факт. Пострадают такие секторы как промышленность, логистика, строительство. Но пока что официальных данных, которые бы подтвердили, что экономика замедляется, нет.

Те данные, которые есть и которыми я могу оперировать, показывают, что на сегодня в принципе ситуация в экономике довольно позитивная.

— Недавно Центробанк Литвы предложил три прогнозных сценария по поводу перспектив роста или падения ВВП – позитивный, условно говоря - усреднённый, и негативный. Какой из этих трёх сценариев вам представляется наиболее близок к реальности? И каков ваш прогноз по инфляции?

— Что касается инфляции, то, по моим прогнозам, она в Литве стабилизируется примерно в июне-июле.

Во втором полугодии прошлого года цены начали расти, поэтому этот эффект базы очень сильно повлияет на стабилизацию инфляции.

Что касается прогнозов Центрального банка, то это трудно комментировать. Сейчас сложно делать какие-то прогнозы по экономике, всё будет зависеть от того, как быстро закончится военный конфликт между Россией и Украиной.

Чем быстрее он закончится, тем меньше будет этот удар и влияние на экономику Литвы.

Сейчас прогнозировать ситуацию, связанную с политикой, очень трудно. Я считаю, что в принципе пока положение дел в экономике Литвы достаточно хорошее, и я бы пока не делал радикальных негативных прогнозов.

Единственное, что важно отметить, так это то, что экономика Литвы уже на 5 процентов превышает уровень, который был до ковида, поэтому в контексте замедления экономики, конечно же, это будет влиять на нее.

Чем выше экономика поднялась от уровня 2019 года, тем легче ей будет тормозиться, - это элементарные математические правила.

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