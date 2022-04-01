Лагерь выходного дня для украинских детей – масштабное мероприятие и социально-ответственная инициатива литовцев Регистрация

Организаторы дневного лагеря для детей, бежавших от войны в Украине, проводят красочное мероприятие, с целью вернуть детям улыбки и помочь адаптироваться в новой среде. 1500 детей и матерей каждые выходные, сотни волонтеров, локации для детей, подростков и мам, творческие уголки и выступления артистов, психологическая поддержка и познавательные экскурсии.

Lietuvos tūkstantmečio vaikai и www.ukrainiankids.lt (регистрация на сайте) при беспрецедентной поддержке десятков неравнодушных литовцев и местного бизнеса создают настоящий город мечты для пострадавших от войны детей.

Событие проходит каждую субботу в огромном здании Центра современного искусства Вильнюса и каждое воскресение в Университете Витаутаса Великого. Миссия лагеря – вернуть детям чувство защищенности и беззаботного детства. При этом важно продолжать делиться информацией о лагере среди всех вновь прибывших украинцев, дойти до каждой семьи, каждого ребенка.

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Все инициативы, желающие принять участие в развитии проекта дневного лагеря, тепло приветствуются. Социально ответственный бизнес приглашают к партнерству. Это даст возможность проводить мероприятие на постоянной основе и охватить большее количество пострадавших детей.

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