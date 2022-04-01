Lidl представил порядок работы с понедельника

С 4 апреля по решению правительства Литвы в стране меняются ограничения, связанные с пандемией. Эти перемены коснутся торговых сетей и других закрытых помещений, за исключением медучреждений, учреждений опеки, паллиативного ухода и общественного транспорта. Отныне маски и респираторы в закрытых помещений будут необязательными. Поэтому с 4 апреля во всех магазинах Lidl маски и респираторы станут рекомендуемыми, но необязательными.

"Эти перемены коснутся как клиентов, так и персонала", – сказал пресс-секретарь Lidl Lietuva Валдас Лопета.

Торговая сеть сеть напоминает, что в силе остаются правила безопасного похода в магазин. Во всех магазинах клиентов просят соблюдать безопасную дистанцию в 2 м, дезинфицировать руки, в отделе свежей выпечки пользоваться одноразовыми перчатками.

Во всех магазинах Lidl по-прежнему будут регулярно дезинфицировать поверхности и соблюдать другие требования безопасности.

В Литве на данный момент действует 61 магазин сети Lidl.

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