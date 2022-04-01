С апреля в Вильнюсе будет чаще курсировать общественный транспорт

С 1 апреля в Вильнюсе будет чаще курсировать общественный транспорт. Обновленное расписание можно найти на сайте judu.lt.

В начале 2022 года расписание общественного транспорта в городе постоянно корректировали из-за пандемии и высокой заболеваемости жителей. В зимние месяцы транспорт ходил реже. С наступлением весны на улицы выезжает все больше автобусов и троллейбусов.

Что меняется с 1 апреля 2022 года?

В рабочие дни будут чаще курсировать:

Скорый автобус: 4G

Автобусы: 13, 15, 26, 43, 55, 57 ir 61

Дополнительно подкорректируют графики автобусов 7, 8 и 32.

В выходные дни будут чаще курсировать автобусы 26 маршрута.

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