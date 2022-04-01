Сеть Camelia уже трудоустроила 8 беженцев из Украины

В марте сеть аптек Camelia уже приняла на работу 8 украинцев и делает все возможное, чтобы трудоустроить больше людей. Беженцам из Украины выплачивается однократное пособие в размере 300 евро, компания оказывает этим людям и другую помощь.

У большинства новых работников сети Camelia есть фармацевтическое образование, однако, чтобы работать провизором в Литве нужно подтверждение квалификации. Поэтому пока эти люди работают ассистентами провизоров.

Сейчас Camelia принимает на работу украинцев которые смогут работать на складе компании. В аптеках планируют трудоустроить всех провизоров из Украины, которые обратятся, сказала глава ЗАО Nemuno vaistinė Аушра Будрикене.

Община сети Camelia дружелюбно приняла новых коллег, работники сами организовали им помощь. О работающей в Вильнюсе Татьяне коллеги рассказали, что она уже на второй день заговорила по-литовски, но пока консультирует покупателей по-русски, и они это принимают вполне доброжелательно.

"Мне все нравится, я очень благодарна за рабочее место. Я провизор, мне эта работа очень нравится, я счастлива, что могу работать в аптеке. Коллектив очень дружный, меня приняли очень радушно", – рассказала Татьяна.

Новых работников сеть приняла в Вильнюсе, Клайпеде, Мариямполе, Паневежисе и Друскининкай.

"Мы видим усилия и самоотдачу новых работников из Украины – в течение короткого времени они выучили литовские слова, охотно общаются с клиентами, говорят на понятном им языке", – сказала Будрикене.

На халатах работников из Украины в аптеках Camelia есть значки, на которых указано, на каком языке ни могут свободно говорить – украинский, русский, английский.

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