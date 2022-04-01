Минздрав: остаются ограничения для приезжих из третьих стран

С учетом роста количества больных COVID-19 в некоторых странах, правительство Литвы 30 марта решило продлить запрет на въезд в Литву граждан третьих стран. По-прежнему будут действовать исключения для некоторых стран и категорий людей.

По решению главы Минздрава Арунаса Дулькиса, с 31 марта приезжающие в Литву из третьих стран жители не должны заполнять анкету путешественника НЦОЗ.

Как и до сих пор, приезжать в Литву без дополнительных ограничений могут жители стран Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

По-прежнему действует запрет на въезд граждан третьих стран, но этот запрет не распространяется на страны, которые подключились к системе цифрового COVID-удостоверения (Албания, Армения, Фарерские острова, Израиль, США, ОАЭ, Черногория, Ливан, Молдова, Марокко, Новая Зеландия, Панама, Грузия, Сальвадор, Сербия, Сингапур, Северная Македония, Тайвань, Таиланд, Тунис, Того, Турция, Украина, Уругвай, Республика Кабо-Верде), и на страны, которые включены в специальный список ЕС третьих стран.

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