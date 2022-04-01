Погода: на следующей неделе ожидаются резкие перемены

В пятницу погоду в Литве обусловит зона более высокого давления. На северо-западе будет ясно, сохранится небольшая облачность. На юго-востоке облачность будет выше, в столице весь день ожидается пасмурная погода. Вероятность осадков очень небольшая.

Будет дуть сильный и холодный северо-восточный ветер. Днем будет всего 2–7 градусов тепла. Холоднее будет на юго-востоке страны.

В субботу ночью погода будет похожей – на северо-западе будет малооблачно или ясно, а на юго-востоке облачно. Особых осадков не ожидается. Будет дуть холодный ветер. Температура опустится до 0–5 градусов мороза. В северных районах будет еще на пару градусов холоднее.

В субботу днем ожидается переменная облачность. Солнце чаще будет светить на северо-западе. Осадков не ожидается. Снова усилится ветер. Днем будет 3–6, местами 7 градусов тепла.

В воскресенье Литва будет в зоне действия антициклона. Ожидается небольшая переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер ослабеет, днем сменится на северо-западный. Ночью будет 1–5, местами 6–8 градусов мороза. Днем чаще будет светить солнце, воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

Новая неделя начнется с перемен.

В понедельник придет циклон. Ночью небольшие осадки ожидаются только на западе, а днем охватят всю страну. Сначала будет идти снег и мокрый снег, днем чаще прогнозируют дождь. Усилится юго-западный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночью будет 2–7 градусов мороза, чуть выше нуля будет только у моря. Днем будет всего 2–7 градусов тепла.

Во вторник Литва также останется в зоне низкого давления, осадков ожидается еще больше.

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