Экономисты-аналитики: нас ждет 20-30-летняя новая Холодная война

Разваливается "энергетический" брак России и Европы, а вместе с этим начинается новая Холодная война. В это время Европа будет трансформировать свою энергетику, а в ближайшем будущем ее ждут более высокие цены на энергоресурсы, сказали аналитики банка SEB.

Они призывают Европу не обманывать себя перед грядущим холодным сезоном – у России все еще есть рычаги и возможности преподнести сюрприз для рынка газа, а будущая зима будет очень холодной.

"Сейчас рынок считает, что зима далеко, поэтому чувствует себя комфортно, якобы время на пополнение резервов есть (...). Я убежден, что Россия постарается сделать так, чтобы к концу года в хранилищах уровень газа был некомфортный. В конце этого года небольшой резерв газа - некомфортное явление", – сказал аналитик банка SEB Бьярне Шилдроп.

Аналитик SE Оле Р. Вальбюе считает, что требование России платить за газ рублями - нарушение порядка поставок, а Шилдроп считает это попыткой показать свою мощь.

"Было смешно слушать. Мы еще импортируем газ из России и тут у нее есть преимущества: они поставщики энергии, которую мы используем, мы еще не наши чем ее заменить. Россия может ставить условия для этих контрактов (...). Не знаю, насколько это требование значимо, но это демонстрация мощи. Ну, наверное, Европа будет вынуждена покупать рубли у российского банка", – сказал он.

В среду правительство Германии сообщило, что Владимир Путин заявил Олафу Шольцу, что за газ можно по-прежнему платить в евро.

Шилдроп сказал, что невозможно за ночь избавиться от энергозависимости от России, но в Европе наблюдаются "агрессивные" усилия в этом направлении.

"Этот "энергетический союз" завершается, мы идем к новой Холодной войне между Россией и Западной Европой. И отношения разрывают не только в сфере энергетики (...). Обе стороны ставят "железные занавесы". Думаю, нас ждут 20-30 лет новой Холодной войны. Чтобы Европа могла вести переговоры с Россией, там, видимо, должен появиться новый лидер", – сказал эксперт.

Он заметил кардинальные изменения в энергостратегии Европы: если до войны в Украине много внимания уделяли охране природы, климату и мало интересовались энергетической безопасностью, то сейчас все иначе.

"Сейчас окружающая среда на какое-то время уходит на задний план – о ней позаботятся позже. Сейчас можно жечь уголь, старую резину, отходы – jeigu если это не из России. Я думаю, это будет очень агрессивный отход от России", – сказал аналитик SEB.

По его мнению, Европа будет выделять большие субсидии на "зеленую" энергетику.

"Такое впечатление, будто энергетика стала частью системы обороны. (...)", – сказал Шилдроп.

"В коротком периоде цены на энергетику могут расти очень сильно, но в среднесрочном периоде они снизятся до такого уровня, который потребителям по карману. Поэтому мы указали 200 долларов за баррель нефти или 100 евро за МВт природного газа. Наверное это "точка перелома", энергетика Европы способна "поднять" такие цены", – заметил аналитик.

По его прогнозам, в среднем электричество в Европе будет стоить 80 евро за МВт. Газ в долгосрочной перспективе должен подешеветь, но все равно цена будет высокой.

По прогнозам Шилдропа, в начале следующего года газ будет стоить 60 евро за МВт, а нефть – 120 долларов за баррель.

"Такую цену экономика выдержит, хотя она в 3 раза выше обычной. Цена в будущем не будет такой абсурдной, если иметь в виду, что Европа откажется от крупнейшего поставщика России и перейдет на мировой рынок", – сказал он.

По его словам, сейчас Россия поставляет в Европу меньше газа, но деньги она не потеряла, поскольку газ стоит дороже.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!