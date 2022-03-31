Президент Литвы: нереально надеяться на просветление ума агрессора

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался за то, чтобы Европа ужесточила санкции в адрес России, он не считает, что в Европе этот вопрос решается медленно.

"Я бы не хотел говорить, что есть медлительность в вопросе санкций. Наверное, Европу достаточно долго критикуют за то, что принятые санкции недостаточно радикальные. Однако, когда мы смотрим назад, видим, что сделано немало, жесткость санкций беспрецедентная. Никогда в отношении России не принимали столь жесткие санкции", – сказал Науседа.

Однако президент признал, что есть возможности для ужесточения санкций.

"Конечно, есть, мы высказываем за то, что бы это ужесточение предприняли как можно раньше, без промедления, не ожидая, что у агрессора начнется какое-то просветление, и он прекратит войну, вернется к мирному образу жизни. К сожалению, сегодня нереально на это надеяться. Вот почему мы должны всеми силами влиять на ее поведение, чтобы агрессия стала невыгодной, чтобы выгоднее был цивилизованный диалог", – сказал Науседа.

Он подчеркну что для безопасности региона делают очень много.

"Совсем недавно я встречался с премьер-минситром Нидерландов, сегодня утром – с премьером Дании, все наши партнеры по НАТО, особенно те, с которыми у нас есть тесные отношения, исторические связи, очень серьезно, адекватно и реалистично оценивают ситуацию, видят угрозы, они готовы нам помочь", – заметил президент.

Он выразил надежду на то, что в будущем это приобретет еще более конкретные формы.

"Многого я ожидаю от Саммита НАТО, который пройдет в июне", – сказал Науседа.

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