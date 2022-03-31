"Голоса мира": в Вильнюсе состоится благотворительный концерт Noize MC и Монеточки

10 апреля в клубе Loftas в Вильнюсе состоится благотворительный концерт "Голоса мира" Noize MC и Монеточки в поддержку Украины.

Noize MC и Монеточка, как говорится в их заявлении, выступают против "чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины".

"Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чью жизнь перечеркнула война", — заявили музыканты.

Серия совместных благотворительных концертов организована, чтобы собрать средства для медицинской, продовольственной, правозащитной и прочей гуманитарной помощи мирным жителям Украины. Все деньги от продажи билетов и пожертвования, собранные во время концертов, будут перечислены в благотворительные фонды. Информацию о них можно найти на сайте voices-of-peace.live, там же будет опубликована вся финансовая отчетность.

Цена билета на концерт — от 20 до 50 евро. Кроме того, можно оформить пожертвование в размере от 5 до 100 евро.

Информационный спонсор концертов "Медуза" будет бесплатно транслировать концерт на своем сайте. Если вы не хотите пропустить трансляцию, подпишитесь на нее на YouTube.

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