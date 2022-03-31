Inter Rao выдвинула претензии Литве: заявила об огромном экономическом ущербе

Акционерное общество Inter Rao выдвинула претензии Литве в связи с якобы нарушением договора о поощрении литовско-российских инвестиций. В сообщении об арбитраже конкретная сумма ущерба не указана, только сказано, что компания понесла огромный экономический ущерб.

Эта информация объявлена в проекте постановления правительства от 30 марта о назначении полномочий для представления интересов Литовского государства. Важно заметить, что Минэнерго обязали подготовить такое постановление 18 февраля 2022 года. Т.е. это произошло до войны в Украине и до того, как СРФП сообщила об ограничении доступа к счетам Inter Rao Lietuva.

Delfi обратился за комментариями к компаниям Inter Rao Lietuva, Inter Rao и Минэнерго. Когда будут их ответы, статья будет дополнена.

"Компания об этом ничего не знает. Из вашей ссылки видно, что речь идет не о АО Inter Rao Lietuva, а об Inter Rao, поэтому к ним и обращайтесь за комментарием", – ответила журналистам компания.

В документе правительства указана цель - Минэнерго будет представлять интересы ЛР и выполнять все действия, связанные с защитой прав и интересов государства, включая споры в учреждениях в рамках исков АО Inter Rao в связи с мнимым нарушением со стороны Литвы договора о поощрении литовско-российских инвестиций.

В проекте указано, что соответствующие полномочия будут в силе до 31 декабря 2026 года, а связанные с этим расходы погасит Минфин за счет государственных средств.

Delfi на прошлой неделе сообщал, что будущее Inter Rao Lietuva в Литве туманно. СРФП сообщила об ограничении использования счетов компании, но компания сообщает о том, что выполняет свои обязательства перед клиентами. Другие поставщики электроэнергии указали, что могут перенять клиентов компании, которая занимает почти 10%. С тех пор из совета наблюдателей Inter Rao Lietuva ушли Йонас Гарбаравичюс и Ритис Давидовичюс.

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