С начала войны за временным видом на жительство в Литве обратились в два раза больше россиян

BNS ru.DELFI.lt

Vilniaus Migracijos tarnyba Foto: DELFI / Eglė Digrytė

С начала российского вторжения в Украину в конце февраля количество заявок граждан России на получение временного вида на жительство в Литве увеличилось более чем вдвое, сообщает в четверг новостной портал 15min.lt.

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