Специальный эфир Delfi: об экономике войны с Владимиром Миловым и Александром Изгородиным

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Возможно ли тотальное энергетическое эмбарго Рoссии, как санкции влияют на экономику страны-агрессора, возможны ли там социальные и политические изменения, учитывая, что рейтинг Путина растет? Тему обсуждаем с политиком, экономистом и соратником Алексея Навального Владимиром Миловым. С литовским экономистом Александром Изгородиным говорим о влиянии войны и санкций на экономику Литвы.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Новости — Анжела Бубеляк Начало трансляции в 12.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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