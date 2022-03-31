Натуралист: уничтожение столетних сосен в парке Вингис - это преступление

Парк Вингис - самая большая и наиболее часто посещаемая жителями Вильнюса зеленая зона, это один из самых старых лесов Литвы. Натуралисты неоднократно подчеркивали уникальность этого места – большая часть парка - это старые сосновые боры, деревьям здесь около двухсот лет. Правда, в будущем сосновых боров здесь, вероятно, не останется, поскольку на месте вырубленных деревьев новые не сажают, и парк превращается в лиственный лес. Представители парка говорят, что это естественный процесс, а вырубка – санитарная, однако натуралист считает, что сосны могли бы простоять еще 500 лет, а удаление сухих деревьев - преступление против природы.

Вырубка деревьев в парке началась в конце февраля. По оставшимся пням видно, что спилили не только сухие деревья. месте видно, что удаляли не только сухие деревья.

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что в январе-марте в парке проводят санитарные работы, убирают поврежденные и опасные деревья, а также сухие деревья. Важно знать, что большую часть из 162 га парка Вингис занимают сосновые боры, а соснам в них по 200 и более лет. Таких старых сосен больше практически нигде нет.

Вековых сосен в парке с каждым годом становится все меньше, новые на их месте на сажают, в парке разрастаются лиственные деревья. Директор "Вильнюсских городских парков" Лайсвунас Буденас сказал, что сосны там не сажают, поскольку для этого нет условий. Он объяснил, что весной в ходе санитарных вырубок убирают опасные, поваленные и поломанные ветром и сухие деревья, некоторые сухие деревья, если они не около дорожек, оставляют.

По словам Буденаса, на месте вырубок лес восстанавливается сам, но растут в основном лиственные деревья. Соснам нужно пространство, они сами по себе не растут. А если их там сажать - не вырастут, потому что лиственные деревья заслоняют свет.

"Лес в парке Вингис такой старый, что отсадить сосны там практически невозможно. Где есть такая возможность, мы сажаем елки и сосны. Но на большей части территории лес восстанавливается самостоятельно, и это уже не хвойный лес", - сказал он.

Натуралист Андреюс Гайдамавичюс сказал: "В Литве нет других мест, где мы могли бы видеть, как долго живут сосны. Парк Вингис - последнее такое место. Не все деревья там такие старые, но вырубка остатков старого леса ради санитарных зачисток - это преступление перед природой. Сухая сосна может стоять десятилетиями. В ее стволе дятлы делают дупла, в которых поселяется множество птиц и других животных. Такие деревья называют многоквартирными домами для птиц, их в Литве очень не хватает, а тут их везут на биотопливо".

"Эти санитарные вырубки не делают леса здоровее, наоборот, такой лес болеет, если вырубают жизненно необходимые сухие деревья. Если мы уничтожаем биологическое разнообразие, мы уничтожаем иммунитет леса. В мертвом дереве и рядом с ним, по подсчетам ученых, может жить около 15 000 разных организмов – насекомые, грибы, мхи, лишайники – в Литве у нас всего 30 000 видов таких организмов. Значит, половина нашей флоры и фауны так или иначе связана с мертвыми деревьями. Убирать надо только деревья, представляющие опасность. В Лабанорской пуще есть сосна, которая стоит сухая 30 лет, а в ней полно дупел, в них живут разные животные", – сказал Гайдамавичюс.

Он заметил, что сухие сосны жизненно необходимы дятловым, их в Литве 10 видов. В оставленных дятлами дуплах поселяются другое птицы, белки, насекомые. По словам ученого, если такие деревья вырубают, надо вешать скворечники и дуплянки.

Гайдамавичюс сказал, что, к сожалению, вешают слишком маленькие скворечники, а нужны такие, которые заменили бы дупло.

"Надо дать соснам жить столько, сколько они могут – до 500 лет, не трогать сухие деревья, если они не представляют опасности. Парк Вингис - настоящий лес, а таких у нас всего 5–6%", – сказал натуралист.

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