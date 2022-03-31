В Литву планируют переехать белорусские компании ИТ: какие замечания есть у местного бизнеса

После того как Министерство экономики и инноваций пригласило в Литву бизнес из Беларуси и России, в публичном пространстве начался ажиотаж в связи с угрозой национальной безопасности. Сейчас выясняется, что тысячи работников могут приехать только при определенном условии. Литовские компании, работающие в сфере ИТ, уже представили свои замечания по этому вопросу, поскольку им не хватает специалистов, а приезжие эту проблему не решат.

Глава организации "Инвестируй в Литве" Элиюс Чивилис обратил внимание на то, что речь идет только о международных компаниях, работающих в России и Беларуси, у которых есть связи в Литве, отдельные работники приехать не смогут. Это значит, что в Литву не смогут приехать программисты, если они не работают в этих компаниях. Это не решит проблему нехватки программистов в Литве.

"Пока у нас нет данных о том, что какая-то новая международная компания, у которой есть связи с нашей страной, решила сюда переехать. Компании анализируют ситуацию, поскольку они могут выбирать и другие страны ЕС. Больше ясности с теми, кто уже работает в Литве, они планируют закрыть свои филиалы в Беларуси или прекратили их деятельность и хотят перевести их в Литву. Когда этот процесс завершится, сейчас трудно прогнозировать из-за длительной процедуры проверки и физического переезда. Около 95% работников этих компаний - белорусы", – указало Министерство экономики.

Чивилис сказал, что переговоры идут примерно с 60 компаниями, в основном белорусскими.

По его словам, с начала войны в Украине в Литву уже приехали несколько стен специалистов. Он подчеркнул, что организация работает с теми компаниями, которые уже здесь работают и инвестирует.

Председатель комитета экономики Казис Старкявичюс рассказал, что сейчас речь идет о 26 проектах из Беларуси, планируется около 2200 рабочих мест. На сегодняшний день, по словам политика, в этих компаниях в Литве уже работают 1500 человек. Средняя их зарплата - 3500 евро.

Как известно, с начала войны из России ушли или остановили свою деятельность 400 компаний, уехали 200 000 человек. Немало людей уезжает и из Беларуси. Но участники беседы отметили, что Литва не является приоритетным направлением для этих людей.

Чивилис отметил, что из России уезжают высококвалифицированные специалисты, не одобряющие проводимую политику. Они едут в основном в Дубай, Армению, Израиль и Турцию,

Старкявичюс заметил, что российские ИТ-компании Литвой даже не интересуются.

Сообщение Министерства экономики о приглашении компаний из Беларуси и России вызвало разговоры об угрозе нацбезопасности страны.

"С этим вопросом службы работают, но я не могу гарантировать, что через эти компании не проникнут и благосклонно относящиеся к режиму люди. Надо это учитывать, наши службы работают. Думаю, проверки будут постоянными", – сказал Старкявичюс.

На вопрос, к какой важной информации могут получить доступ работники этих компаний, глава Литовской ассоциации информационных технологий и связи Миндаугас Убартас ответил, что все зависит от того, в какой сфере они работают.

"У нас есть компании, разрабатывающие игры, у них нет данных ни к каким важным для государства источникам, они продают игры. Тут нет ничего, связанного с государственными тайнами. Это больше вопрос отдельных личностей, но я верю и доверяю тому, что за 30 лет мы создали в Литве службы. Хочу верить, что они используют системы ИТ, искусственный интеллект, чтобы поймать агентов и раскрыть их деятельность, выдворить из страны, если надо", – сказал он.

Он считает вопрос нацбезопасности излишне заостренным и видит больше проблем с нехваткой специалистов в этой сфере в Литве.

Несколько лет назад Infobalt провела исследование, которое показало, что тогда Литва нуждалась в 13 000 программистах. Сейчас у нас их 33 000, а меньше чем через 10 лет потребуется 70 000.

Чивилис напомнил, что отдельные работники из России и Беларуси в Литву не смогут приехать - только работники компаний. Значит, это не решит проблему нехватки программистов в Литве.

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