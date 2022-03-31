Бывший посол Литвы в Украине: Запад должен вмешаться, разговорами Россию не остановишь

Бывший министр иностранных дел Литвы и посол Литвы в Украине (2010-2015 гг.) Пятрас Вайтекунас призвал Запад открыть глаза и увидеть явную агрессию и угрозы, которые в его адрес посылает президент России Владимир Путин. И не ждать – вмешаться в войну в Украине.

Об этом он сказал в интервью на телеканале Ukraina 24.

"Я говорю о Европе, которая образованная, умная, там цифровой мир, там стартапы, там обо всем можно договориться. Там три поколения выросли уже в условиях мира. И они знают, что происходит в Украине, но они не могут поверить, что такое безумие, что секта бога войны... Пришли в чужую страну, разрушают эту страну, разрушают города и убивают людей. Из-за чего? Из-за идеи, идеи "русского мира" и из-за других бредовых идей, что нужно освобождать Украину от нацистов, от гей-парадов. Как сказал этот дьявольский патриарх России. Это звучит смешно, но это страшно. Эта Третья мировая война уже происходит и она происходит с Западом", – сказал он.

Вайтекунас подчеркнул, что разговорами фашистское нападение Путина не удастся остановить, Запад должен вмешаться в войну.

"Путин объявил Запад своей целью, своим врагом. Так же, как были объявлены враги и во время фашистской, нацистской Германии. Сейчас путинский фашизм объявил своих врагов, и они пока линию фронта держат в Украине. Но если мы хотим остановить этот фашизм, путинский фашизм, Запад должен войти в эту войну, он должен ответить военными мерами. Потому что мы находимся на начальном уровне, на начальной ступени этой войны. Чем раньше Запад ответит, тем выше вероятность, что большой войны, стратегической войны Запада с Россией не случится. И поэтому не нужно ждать, пока Россия использует следующую ступень – химическое оружие или другое оружие массового поражения. Защищать Украину надо не только деньгами, не только оружием, но и присутствием. Нужно понимать, что логика и мир, в котором живет эта секта, секта богов войны – они живут в параллельном мире, в параллельной реальности. И наши умные разговоры их не остановят. Никогда войну не останавливают разговоры, аргументы. Войну останавливает сила. Это было при нацистской Германии, это должно случиться и при путинском фашизме", – сказла он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!