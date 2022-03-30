Глава МИД Литвы в ООН: Россия ответственна за пролитую кровь невинных людей

Россия ответственна за пролитую кровь невинных людей в Украине и должна за это ответить, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В среду он принял участие в интерактивном диалоге Совета ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает МИД.

"Россия ответственна за пролитую кровь невинных людей и разрушение миллионов жизней. Все нарушения прав человека и предполагаемые военные преступления должны быть расследованы, за них следует привлечь к ответу", — заявил Ландсбергис, выступая от имени стран Северной Европы и Балтии.

Страны Северной Европы и Балтии выразили солидарность с народом Украины, который испытывает российскую агрессию, защищая свою страну и нормы, принципы международного права, и потребовали от России немедленно прекратить атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру, без всяких условий вывести все российские силы с территории Украины.

Была также выражена поддержка Комиссии по расследованию, созданной Советом по правам человека 4 марта для расследования гуманитарных нарушений и нарушений прав человека в контексте российской агрессии, и озвучен призыв к ее скорейшему функционированию.

В ходе интерактивного диалога Литва также поблагодарила Мониторинговую миссию ООН по правам человека за ее ежедневные отчеты и работу в Украине.

Подчёркивалось, что международное сообщество и Совет по правам человека должны приложить все усилия для привлечения России и Беларуси к ответственности за катастрофу в гуманитарной сфере и в сфере прав человека, вызванную этой жестокой агрессией с глобальными последствиями.

В 2021 году Литва была избрана в Совет ООН по правам человека на период 2022-2024 годов.

Став членом совета, Литва взяла на себя обязательство активно защищать универсальность прав человека, содействовать эффективному сотрудничеству с государствами и гражданским обществом во всем мире и добиваться эффективного реагирования Совета ООН по правам человека на нарушения прав человека во всем мире.

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