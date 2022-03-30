У здания правительства Литвы состоялся митинг в поддержку Украины

30 марта у здания правительства Литвы собрались жители, чтобы выразить поддержку Украине и потребовать страны-партнеры по ЕС разорвали торговые отношения с Россией и Беларусью.

"Мы привыкаем к картинам войны, к ее тематике, это становится нормой, но это не норма. (...) Очень чувствительным становится говорение о войне в Литве, когда немалая часть людей здесь не хочет об этом говорить. Но мы будем говорить", – сказал один из организаторов митинга Олег Шураев.

Участники акции протеста выступили с требованием к властям, бизнесу, элите, деятелям искусства, гражданам, чтобы они не только высказывали поддержку, но и действовали. Участвовавших в акции беженцев из Украины приглашали делиться своими историями.

"Хочу поблагодарить Литву, Литва всегда поддерживает Украину, и мы настоящие братья. В единстве с ней, когда весь мир объединился, с этой силой мы победим этот ужас", – сказала одна из приехавших в Литву из Украины женщин.

На митинге выступали и люди, уехавшие из России.

По словам Шураева, это лишь одна из акций, в будущем подобные будут проводить и в международном масштабе.

"Мы пойдем дальше, в планах - говорить об этом в Европе громко. Говорить по-английски, по-немецки, по-испански", – сказал Шураев.

Цель пикета - заявить всему миру, что геноцид в Украине - это не только дело Украины, это дело всего мира.

Перед акцией с Шураевым встретилась премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Шураев после встречи сказал: "Есть масса возможностей расторжения связей, не мне советовать премьеру, нашим службам. Я не политик, меня никто не выбирал, мне не платит государство, я могу выступать активно, что и делаю".

На прошлой неделе Шураев организовал протест на Минском шоссе, чтобы заставить государство немедленно прекратить торговлю с Россией и Беларусью и прекратить с ними торговые связи, чтобы не поддерживать агрессоров финансами.

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