Роман Цимбалюк: Зеленский не строит культ личности, а из Путина посредством пресс-конференций делают дуче или Гитлера

"При всей тяжести положении, особенно в некоторых точках, никто сдаваться не собирается, и победа будет за Украиной. Потому что это наша страна", - говорит в интервью Delfi украинский журналист Роман Цимбалюком.

Роман 13 лет работал в Москве. Он известен своими острыми вопросами Владимиру Путину на его ежегодных пресс-конференциях. Затем был вынужден покинуть Россию из-за угрозы преследования.

Delfi: В минувшие выходные мэр Киева Виталий Кличко сказал, что Киев постепенно начинает возвращаться к обычной жизни. В частности, будет функционировать общественный транспорт, правда, в ограниченном режиме, возобновит работу часть бизнеса, и образовательные учреждения пока в режиме онлайн. Можно ли сказать, что жизнь в Киеве нормализуется?

Роман Цимбалюк: Не знаю, уместно ли слово "нормализуется". Я бы сказал, что столица Украины живет. И те, кто не занят вопросами безопасности и обороны, конечно, должны работать, дети должны учиться. Понятно, что речь идет о дистанционном образовании, неизвестно где физически эти дети сейчас находятся.

Заявление Кличко, такое, знаете ли, радужное и обнадеживающее, с одной стороны, но с другой стороны ситуация очень тяжёлая. Российские оккупанты находятся в Киевской области, ночью были тяжёлые бои под Ирпенем. Кстати, тут нужно отметить, что вот эта ситуация под Киевом сложилось исключительно и в первую очередь из-за позиции человека, который называет себя президентом Беларуси, - Александра Лукашенко.

То есть, город живёт, страна живёт. К звуку сирен привыкаешь, но есть масса нюансов, безопасных мест здесь не так много. Они стреляют по всему.

Foto: Stopkadras

- В минувшие выходные глава так называемой ЛНР Леонид пасечник сказал, что возможно скоро состоится референдум по присоединению непризнанной ЛНР к России, и даже независимые российские СМИ писали, что это может состояться уже в следующее воскресенье. Однако потом Пасечник опроверг свои слова. В связи с двумя этими фактами два вопроса. Свидетельствует ли о том, что Кремль начинает отказываться от планов по взятию Киева (о чём ранее писали в том числе зарубежные западные СМИ) и начинает концентрироваться на так называемых ЛНР и ДНР?

- Начнём с Киева. Никто ни от чего не отказывается. Вопрос в том, что они этого не могут сделать. Российских солдат здесь ждёт смерть, их будут убивать, убивали и будут убивать русских оккупантов. И нам неважно, 18 им лет, контрактник он, бурят он… Пришел на святую украинскую землю с оружием руках - сдохнешь. И, надеюсь, это послание кто-нибудь да услышит. Видите, я говорю в Украине на русском языке, и всё у нас нормально.

Теперь что касается тех лиц, которых вы упомянули. При всём уважении, хочу сказать, что не там вы ищете ньюсмейкеров. От этих лиц ничего не зависит. Они всякую чушь время от времени повторяют, в городах, которые они уничтожили, теперь надписи "не бойся, можешь говорить на русском языке"… Ну это абсурд. Потому что никто никому не запрещает говорить на русском.

Что касается присоединения-неприсоединения. De facto - не de iure - эта территория является частью территории Российской Федерации с 2014 года.

Слово "референдум" здесь не подходит. Вы показываете сейчас хронику, я вижу на экране танк, ну вот так эти референдумы проводятся, поэтому с выбором народа это ничего не имеет общего. Тем более, что мы же все могли насладиться прелестями русской смерти, которую они позиционируют как русский мир.

Территория под российским игом - это серая зона без права, без перспективы. Поэтому желающих жить в такой России, - а другой России нет, - не особо много. Вот почему я бы не использовал слово "референдум" и вообще эти заявления.

На практике как Путин скажет, так и будет. Если они сохранят контроль на территорией. Если Путин скажет, а его солдат убьют, то будет так, как как предусмотрено законодательством Украины.

- Вы подчеркнули, что свободно говорите на русском языке в Украине. Мы в Вильнюсе тоже свободно вещаем на русском языке, никаких проблем нет. Если что, нас тоже не нужно ни от кого освобождать. Так же как и вас.

В последние дни много говорят о том, что в России действуют некие фильтрационные лагеря, и уже несколько десятков тысяч жителей Мариуполя, который, наверно, в самом сложном положении сейчас, вывозятся насильно в Россию. Это новая практика по сравнению с 2014 годом?

- Кто живёт и жил в Мариуполе до полномасштабного вторжения России в Украину? Во многом это жители Донецка и Донецкой области, которые бежали от российских нацистов в 2014-2015 годах. Российских нацистов, - а именно так можно назвать современную Россию, - ненавидят, и никто разделить с ними одно пространство не хочет.

То, что россиян и современную Россию вот в таком виде, - а другой, как мы говорили, нет, - ненавидят, в России тоже знают. Поэтому вот эта история про лагеря абсолютно логична. В первую очередь они досматривают мужчин, которые в состоянии держать оружие, то есть мужчин всех отправляют "на подвал" - это пыточная, где пытают людей, такой современный концлагерь.

Самый важный момент здесь - они же изымают украинские паспорта у людей. И вообще эта операция – насильственная депортация для того, чтобы людей просто забрать из Украины. И не просто так всякие пропагандисты российские говорят, что эти украинцы будут строить города в Сибири. То есть ничего нового во этих всех российских подходах мы не видим.

Поэтому, во-первых, мы вооружены. Во-вторых, мы уже умные. И при всей тяжести положении, особенно в некоторых точках, никто сдаваться не собирается, и победа будет за Украиной. Потому что это наша страна.

- С фронта поступают противоречивые сводки. С одной стороны, ряд населённых пунктов, в том числе в Киевской области, освобождены украинскими военными. Про Херсон говорили в субботу на минувшей неделе, что часть города перешла обратно под контроль вооруженных сил Украины. С другой стороны, российские войска временно оккупируют новые территории, например Славутич. Украинская армия контратакует, с одной стороны, с другой стороны, сдают некоторые населенные пункты.

- Я бы не использовал слово "сдают". Насколько я это вижу, тактика, стратегия и вообще военный подход руководства Украины и, в первую очередь, Генерального штаба когда-нибудь войдёт в историю.

Мы занимаемся мобильной обороной. То есть задача, в первую очередь, - сохранить армию, маневрировать, бить их слева, справа, сбоку, сверху, а не стоять на каком-то рубеже, ожидая, чтобы всех убили, разбомбили с самолетов.

Славутич – это вообще-то чернобыльская зона, там оказались орки, которые двигались через территорию Беларуси, - привет Лукашенко.

На войне так бывает – за некоторые города действительно не было сражений, но там, где командование принимает решение начать уничтожать российских нацистов, они это делают. Я не буду комментировать военную составляющую, но, поверьте, Украина - страна большая, и мы воюем так, как можем, теми силами, которые у нас есть. И теми силами, которые у нас есть, мы победим. Для этого нужно маневрировать во всех смыслах этого слова, нельзя стоять и ждать, когда тебя российские нацисты расстреляют.

- Владимир Зеленский дал большое интервью четырём российским журналистам. В частности, он прокомментировал заявления по поводу переговоров в Турции. Представители турецкой стороны, предоставляющей свою площадку для переговоров, отмечает, что по четырём обсуждаемым пунктам есть соглашение, а Зеленский в интервью отметил, что непонятно, откуда они взяли эти четыре пункта, ни о какой демилитаризации, денацификации, мы говорить не готовы и не будем. Также Зеленский дал комментарий по поводу предложения Варшавы - об отправке миротворцев НАТО. Он сказал, что ему не очень понятен смысл этого приложения, поскольку это фактически будет означать создание зоны замороженного конфликта, с чем украинская сторона не согласна.

Есть ли сегодня у президента Зеленского, руководства Украины полное взаимопонимание со своими западными коллегами?

- На Западе тоже очень много голосов. Есть страны Балтии, которые чётко занимают проукраинскую позицию, ну а дальше – там многоголосье. И нужно признать, что российские нацисты очень много объяснили, в том числе коллективному Западу.

Что касается переговоров, того, что якобы есть какие-то договорённости.

Во-первых, история о том, что Украина согласна на нейтральной статус и на статус русского языка как государственного, - это начали со слов якобы Эрдогана тиражировать российские информационные войска. Это не соответствует действительности, Эрдоган об этом не говорил, он говорил о том, что проблемы русского языка в Украине нет. Любой, кто хоть чуть-чуть знает нашу страну, хотя бы чуть-чуть, прекрасно знает о надуманности претензий.

Что касается денацификации и демилитаризация. Если использовать эту терминологию… Когда я говорю "российские нацисты, которые вторглись в нашу страну" - это не пропагандистский штамп, это политологический термин. Если мы посмотрим, что такое нацизм, - это фюрер, в данном случае Путин, это единая политика, это монополия на информацию, это комплекс обделённого народа, фразы Лаврова "у нас есть законные интересы в Украине". Кстати, в Латвии, Литве и Эстонии у них тоже есть законные интересы. И их интересы - как аппетит - приходят во время еды.

А демократия на то и демократия, чтобы вести какие-то дискуссии. Украина нейтральное демократическое государство, и им остаётся.

И по итогам визита Джозефа Байдена в Европу, я всё-таки понимаю, что на Западе осознали, что и кто сегодня является современным нацистом и что с этим делать.

- Вы достаточно долгое время были корреспондентом УНИАН в Москве, участвовали в пресс-конференциях Владимира Путина, задавали ему вопросы. Если сравнить общение с журналистами Путина и общение Зеленского во время его интервью с четырьмя российскими журналистами, что можно сказать, условно говоря, о "русском мире" и об "украинском мире"?

- Давайте начнем с Владимира Александровича. Его решение дать интервью так называемым российским журналистам понятно, это попытка каким-то образом достучаться или просто обратиться к той части российского общества (их даже по официальным опросам 30 процентов), которая не поддерживают войну против Украины.

Зеленский продемонстрировал, что неплохо для иностранца говорит на русском языке, тут мы все ставим смайлики…

Президент Зеленский не понтуется, не строит культ личности…

Ему задают вопросы, он на них отвечает так, как видит ситуацию.

Со многим из того, что сказал Зеленский, можно поспорить, о многом подискутировать, но сейчас военное положение, поэтому мы это принимаем как должное. Я имею в виду то, что многие в Украине считают, что достучаться до российского общества словами, уже очень сложно и намного эффективнее в данном случае пули в российских солдат. Это реалии.

А что касается шабашей, которые проводит Путин, ну, слушайте, это как раз культ личности, с современными технологиями, когда многотысячная компания работает на то, чтобы показать, какой президент России умный и великий и как он уже 20 лет переселяет людей из ветхого жилья, как НАТО окружает Российскую Федерацию. Ну и вообще, - если бы не мэр Вильнюса, мэр Риги и мэр Киева, то вообще бы для россиян было бы счастье во всём мире, и туалеты у них были бы в домах, а не на улице как в России сейчас у 30 процентов.

То есть параллели на самом деле неуместны. Как раз пресс-конференции Путина - это элемент фашистского нацистского режима. Когда из президента России посредством таких пресс-конференций делают такого некого дуче, ну или Гитлера – как кому угодно.

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