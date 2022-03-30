Эксперт по обороне: Россия хочет не вести переговоры, а обмануть страны, которые только этого и ждут

Россия может воспользоваться переговорами о перемирии с целью внесения раскола на Западе, где многие страны добиваются деэскалации любой ценой, даже если ради этого придется пожертвовать Украиной, сказал представитель Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллине Томас Ермалавичюс.

"Переговоры продолжаются. Новая динамика в том, что россияне якобы идут на уступки, по сравнению с первоначальной позицией, которая была максималистской – денацификация, демилитаризация, полная блокировка всякой возможности соединения с Западом. Сейчас появились сигналы, будто членству в ЕС противиться не будут, и якобы откажутся от денацификации или смены режима в Украине", – сказал в интервью Žinių radijаs Ермалавичюс.

Он заметил, что при этом России вообще не говорит о территориях.

"Очевидно, что это обман. В характере России, а до этого и СССР были разного рода "маскировки", какие-то уступки, и даже достигнутые в ходе переговоров соглашения всегда использовались как тактическая пауза для хитрости, даже легитимизации каких-то действий позже. К этому надо относиться просто, это обман", – сказал эксперт, заметив, что цель обмана - расколоть Запад.

"На Западе многие страны добиваются деэскалации любой ценой, даже если ради этого придется пожертвовать Украиной. Некоторые из них очень умеренно помогают Украине военным вооружением, экипировкой и т.д. Такая динамика переговоров была бы поводом вообще прекратить помощь", – сказал Ермалавичюс.

"Россияне будут пытаться такими переговорами, "маскировкой", обманом вогнать клин между позициями эскалации и деэскалации, ведь до сих пор Запад был единым. Другой момент - нет никаких признаков, что намереваются пообещать вернуть какие-то территории", – сказал он.

По его мнению, украинцам, которые понесли такие большие потери - гибель жителей, разрушения, любые уступки и компромиссы с Россией были бы болезненными, даже неприемлемыми.

"Поэтому меня эти переговоры настраивают скептически. Еще новый элемент вносит информация об отравлениях каких-то членов украинской и. Это вносит драматический акцент Это только показывает, что Россия не настроена благожелательно. По большей части поле переговоров ограничено как динамикой на поле боя, так и динамикой в российско-западных отношениях", – сказал Ермалавичюс.

Он заметил, что переговоры нужны, но это не значит, что они проходят в изолированном контексте.

"События в Украине, особенно на поле боя, серьезно влияют на настроение переговоров. Но надо не забывать и влиянии домашнего фронта, как в России, так и в Украине", – сказал эксперт. Тут, по крайней мере со стороны России он не видит перемен.

"Когда видишь всю эту истерику вокруг нелигитимности Украины, о необходимости ее уничтожения как отдельного государства и народа, и ее присоединения к России, она не стихает. Наоборот, появляются люди, которые в начале войны были настроены скептически, а сейчас уже и в социальных сетях высказываются "так украинцем и надо", что может и "хорошо, что мы их потрепали". Очевидно, что на домашнем фронте перемен нет", – заметил Ермалавичюс.

Он надеется, что это хотя бы как-то влияет на динамику взаимоотношений между элитой - появление напряжения между разными спецслужбами.

Эксперт отмечает, что напряжение есть и внутри самой армии.

"Даже недавний поворот – концентрация на Донбассе - был объявлен не министром или командующим генштабом, а заместителем министра обороны", – заметил он, напомнив и о роли олигархов.

"Может, их влияние на Путина переоценили, (…) но любое давление важно. Мы не можем знать, где эти факторы, как они будут расставлены в будущем, когда даже небольшое смещение даст значительный эффект. Да, на них надо давить по всему фронту. Есть слабые сигналы, что не все у них там хорошо, и Путин, вероятно, не чувствует себя спокойно. Это становится вопросом выживания режима", – сказал Ермалавичюс.

Он напомнил еще один ограничивающий фактор. "Если он не может объявить какую-то пусть номинальную победу и провести парад, размахивая всеми своими Z, георгиевскими лентами, то вопрос, сколько он продержится на вершине режима и сколько сам режим сможет продержаться", – сказал эксперт.

Он не исключает, что россияне попытаются чего-то добиться до 9 мая. Тут, по мнению Ермалавичюса, для них важен символизм.

"Сами россияне видели себя как наследников или продолжателей большой победы в Великой Отечественной войне и то, что делают в Украине, водят сквозь призму освобождения от нацизма. Это продолжение того нарратива. Поэтому было бы логичным, если бы они хотели провести массовое празднование победы над нацизмом в Укранине", – сказал он.

Но любая война, события во время войн не обращают внимание на символизм.

"На тех территориях, которые россияне хотя бы номинально будут контролировать, будет гражданское сопротивление. Украинские военные и разведка серьезно работают, создавая все предпосылки для партизанской войны. Даже то, что Россия сможет проглотить, переварить не получится", – констатировал Ермалавичюс.

По его словам, чем завершится война, прогнозировать не получится. Сценарием много.

"Один - успех Украины на северо-восточном, северо-западном направлении (от Киева к Харькову), на юге (в сторону Херсона) приведет к коллапсу позиций и фронта со стороны России, начнется дезинтеграция. Но, с другой стороны, мы видим, что уже на Донбассе оказывают серьезное давление на украинцев, там на быстрый результат рассчитывать не приходится", – сказал эксперт.

Он считает, что в районе Донбасса может повториться сценарий войны 2014-2015 гг, когда из активной фазы перешли к хронической. Только на этот раз территориальные потери Украины будут больше.

"Эта хроническая фаза может длиться годами, и спустя какое-то время снова будет серьезное обострение. Это будет долгая война", – заметил Ермалавичюс.

Но может быть, что и украинцы переживут коллапс. "На Донбассе их силы истощены. Укрепить их сложно. Поскольку другие части защищают Киев и Харьков. Сложно дать военным передышку, заметить другими. Там на фронте может быть коллапс, и россияне смогут занять большую территорию, до Днепра, расколоть Украину на две части, будут контролировать восточную, а украинцы - западную часть за Днепром", – предположил эксперт, заметив, что сценариев можно придумать много.

"Что могу точно сказать - это не закончится через неделю-две. (…) Это будет длительный конфликт. Единственная возможность быстро его завершить - коллапс в России. Тогда не будет смысла это продолжать, не станет источника, чьи политические, идеологические цели артикулируют, тогда рациональные люди в военных структурах не будут видеть смысла в забрасывании людей в эту мясорубку", – сказал Ермалавичюс.

Он считает, что Запад недостаточно помогает Украине.

"Могли бы больше. Санкции можно ввести более жесткие начиная с полного эмбарго на российские энергоресурсы. Сейчас мы даже наблюдаем укрепление рубля путем вмешательства Банка России. На самом деле можно больше сделать. Конечно, будут убытки, но их будем считать, когда это закончится. Сейчас надо делать", – сказал эксперт.

По его словам, в военном плане есть страны, которые оказывают большую помощь, это Чехия, Финляндия, Эстония.

"На Западе (во фланге Германии, Франции – Delfi) еще много инертности", – заметил эксперт. "Даже те же американцы немного виноваты, поскольку пресекают передачу истребителей или серьезного вооружения. Это было бы помощью при обороне страны. Мы должны помогать этой стране даже в рамках Хартии ООН. У государств есть право на коллективную оборону в подобных случаях", – напомним Ермалавичюс.

Он заметил, что динамика этого конфликта уникальна конфронтацией двух ядерных сторон - НАТО и России. "В этой динамике есть неясности. Такой ситуации мы давно не наблюдали. Поэтому понятна осторожность", – сказал эксперт.

Он сказал, что шум, который вызвала фраза Джо Байдена: "Ради бога, этот человек не может оставаться у власти", показывает, что мы не понимаем, с чем столкнулись.

Все еще думают, что Владимира Путина можно спровоцировать. "Он уже давно думает, что мы хотим сменить этот режим, он в этом убежден. В интернете был хороший мем, там по-русски было сказано, что "если вас незаслуженно обидели вернитесь и заслужите". Думаю, что сейчас надо вернуться и заслужить все эти объяснения о стараниях сменить режим, пора начать это делать на самом деле. И всеми средствами. Самое первое – сделать так, чтобы Украина победила на поле боя", - подытожил эксперт.

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