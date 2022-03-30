На сайтах компании Samsung в Литве нет буквы Z в названии этих моделей.
Официально компания пока не объяснила причину исчезновения буквы Z из названия телефонов в странах Балтии, сообщает BBC Russian.
Однако в Великобритании одна из моделей еще носит название Galaxy Z Fold3.
Журналисты Delfi проверили сайт Samsung, на нем действительно не осталось этой буквы в названиях Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. Складные телефоны серии Z компания Samsung представила в 2020 г.
Ранее эти модели в названии содержали букву Z. Delfi обратился за комментарием в компанию, но пока его не получил.
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