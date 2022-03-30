Глава Минобороны Литвы: отвод войск РФ от Киева не связан с переговорами

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что отвод российских военных от Киева не связан с переговорами, а определен сильным сопротивлением украинцев.

"Это никак не связано с переговорами в Турции. Фактически украинцы проводили успешные локальные контратаки на тех направлениях, и там большей угрозой была не для украинцев, а для российских сил, что они будут отрезаны от логистических путей", — заявил журналистам Анушаускас.

По его словам, в одном месте под Киевом была только одна дорога для обеспечения российской армии, которая была расстреляна украинцами.

"Так что они отступают, видя невыгодно складывающуюся для них военную ситуацию, и выводят эти силы, неся достаточно большие потери. Для чего еще они смогут их применить, я думаю, мы увидим, но сейчас мы не увидим крупных ударов российских сил на этих направлениях, потому что их для этого у них просто нет, украинцы уже сосредоточили свои силы", - сказал министр.

Россия объявила во вторник, что снизит интенсивность боевых действий на севере Украины, в том числе против Киева, после "значительных" переговоров с Украиной в Турции. Пентагон объявил, что Россия передислоцировала часть своих сил из Киева, но не уходит и, возможно, готовится начать "крупное наступление" в других местах Украины.

Украинские переговорщики, со своей стороны, заявили после переговоров, что страна хотела бы, чтобы западные государства предоставили юридически обязывающие гарантии безопасности, эквивалентные или превосходящие гарантии коллективной безопасности НАТО.

Гарантию могли бы, по мнению Киева, предоставить США, Китай, Франция и Великобритания, члены Совета безопасности ООН, а также Турция, Германия, Польша и Израиль.

С такими гарантиями безопасности Украина могла бы стать нейтральной и отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО.

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