С апреля меняется порядок трудоустройства иностранцев в Литве

В Литве увеличивается количество работников-иностранцев. Чтобы люди могли легально работать и получили социальные гарантии, с 1 апреля 2022 года меняется порядок передачи информации "Содре" об этих людях.

До сих пор всех работников в Литве распределяли по категориям в плане страховки – не надо было указывать, иностранцы они или нет.

С 1 апреля работодатели, которые приняли на работу иностранца, должны указать его дату рождения, если в Литве ему не выдали персональный код, и выданный иностранцу код иностранца, у которого есть интересы в Литве (ILTU kodas).

Соответствующие данные предоставляют через электронную систему страховщиков www.sodra.lt/draudėjai, следует выбирать форму 1-SD новой 11 версии. Работодатели, которые предоставят данные через эту систему о трудоустройстве иностранцев, получат напоминание о необходимости заполнить форму о работающем в Литве иностранце (LDU formа).

Эту информацию через Фонд социального страхования ("Содру") будут собирать Государственная налоговая инспекция и Служба занятости. Часть работающих в Литве иностранцев не получают в Литве социального страхования по действующим международным соглашениям, справкам, выданным другими странам ЕС.

Некоторые граждане третьих стран, которые приезжают к литовским работодателям в командировку, а сами трудоустроены в других странах ЕС – застрахованы в других странах ЕС. В таком случае "Содре" не требуется передавать информацию о социальном страховании иностранца (1-SD forma). В таком случае работодатель должен только заполнить форму о работающем в Литве иностранце (LDU formа) – она нужна для ГНИ и Службы занятости.

Чтобы уменьшить административную нагрузку на работодателей, с 1 апреля 2022 г. те работодатели, которые предоставляют информацию о приехавших в командировку работниках, не должны предоставлять информацию о гарантиях таких работников.

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