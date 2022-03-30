Как сообщает Департамент статистики, это самая высокая годовая инфляция с 1994 года, когда она достигала 45%.
Годовая инфляция была преимущественно обусловлена повышением цен на жилье, воду, электроэнергию, газ, другое топливо и на услуги, на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги в транспортной сфере, сообщил Департамент статистики.
Предварительная месячная инфляция в марте, по сравнению с февралем, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 2,4%.
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