Предварительная годовая инфляция в Литве в марте - 15,6%

В Литве в марте, по предварительным данным, годовая инфляция, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, была 15,6%.

Как сообщает Департамент статистики, это самая высокая годовая инфляция с 1994 года, когда она достигала 45%.

Годовая инфляция была преимущественно обусловлена повышением цен на жилье, воду, электроэнергию, газ, другое топливо и на услуги, на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги в транспортной сфере, сообщил Департамент статистики.

Предварительная месячная инфляция в марте, по сравнению с февралем, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 2,4%.

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