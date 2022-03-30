Клиенты Telia смогут звонить в Украину и писать смс-сообщения по себестоимости услуги

С 1 апреля 2022 года клиенты Telia в Литве смогут звонить и писать смс-сообщения в Украину по себестоимости услуги – оператор делает скидку на услугу в размере 80%, а те деньги, которые будут платить клиенты, будет переводить украинским операторам связи. Находящиеся в Украине клиенты Telia по-прежнему смогут звонить и переписываться бесплатно.

"За больше чем месяц с того для, как Telia включила бесплатную связь с Украиной, за предоставленные услуги украинским операторам мы перевели больше 200 000 евро. Мы понимаем, что связь с близкими и друзьями в Украине остается для людей очень важной, поэтому клиентам в Литве будем предоставлять ее по себестоимости, а символическую плату будем переводить украинским операторам на погашение расходов международной связи", – сказал представитель Telia Даниэль Карпович.

С 1 апреля Telia всем клиентам в Литве компенсирует 80% цены на связь с евро в минуту, а с компенсацией 0,194; смс будет стоить не 0,38, а 0,076 центов. Тариф для абонентов телефонной связи - не 0,52, а 0,104 евро в минуту.

Карпович подчеркнул, что сама компания за счет этих услуг ничего не получит. Все доходы Telia переведет операторам в Украине.

Клиенты мобильной связи Telia в Украине смогут пользоваться связью бесплатно.

Новая ценовая политика коснется всех клиентов Telia, включая владельцев карт Ežys и Extra.

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