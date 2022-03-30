Коронавирус в Литве: 3705 новых случаев и 5 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3705 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 5 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 3116 случаев были первичными заражениями, 582 – вторичными, 7 человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1176 человек - примерно на тридцать меньше, чем сутками ранее, из них 49 – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1671,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 37,6%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Все скончавшиеся от COVID-19 были старше 70 лет, они не были полностью привиты.

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