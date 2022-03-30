Цветовая гамма перелесок поражает воображение. От чего зависит цвет?

В Литве растут перелески (печеночницы) только одного вида - печеночница, или перелеска, благородная. Несмотря на то, что у многих при упоминании этих растений перед глазами появляются голубые цветы, на самом деле расцветка их цветов может быть очень разной.

Натуралист Номеда Велавичене рассказала, что перелески могут быть самых разных цветов - он небесно-голубого, то темно-фиолетового.

Цвет зависит от того, какие минеральные вещества содержатся в грунте, на котором эти растения растут. Кроме того, цвет зависит от мутаций.

"От минеральных веществ зависит интенсивность расцветки. А вот другие формы - белая, розовая - это уже генетическая мутация.

"Это не искусственно выведенные цветы, такая расцветка зависит от мутации. У растений, как и у животных, тоже встречаются альбиносы. Мы видели пальчатокоренник пятнистый с белыми цветками, хотя традиционный окрас его цветков сиреневый", – рассказала Велавичене.

Она рассказала, что розовый или белый кустик перелески будет постоянно давать такие цветки, пока не отомрет.

Žibuoklės Foto: Deivido Makavičiaus ir Nomedos Vėlavičienės nuotr.

То же самое, по словам специалиста, касается и цветков с разными пятнышками и узорами на светлом фоне.

Кроме того, в цветках перелесок может быть разное количество лепестков. Традиционно их должно быть 6-7, но натуралист находила и цветки с 12-14 лепестками.

Pavasario žiedai Foto: Vidos Kvietelaitienės nuotr.

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