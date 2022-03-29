Украинцы на рынке труда Литвы: что нужно знать приезжим и беженцам?

Беженцы из Украины ищут возможности устроиться на работу в Литве. В трудоустройстве им помогают не только мобильные бригады неправительственных организаций, действующие в муниципалитетах, но и рядовые граждане.

В процессе поиска работы возникает ряд вопросов. Министерство социальной защиты и труда подготовило ответы на самые распространенные из них.

Какие документы должен получить украинский военный беженец, прибывший в Литву?

Он должен зарегистрироваться в Департаменте миграции. https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informatsiia-dlia-gromadian-ukrayini/migratsiini-sluzhbi

Департамент миграции выдает подтверждающий регистрацию документ, в котором указываются имя, фамилия, дата рождения, код иностранца с интересами в Литве (ILTU) и номер электронной истории болезни (ESI).

Имеют ли украинские военные беженцы право работать в Литве?

Да. После регистрации в Департаменте миграции граждане Украины и лица без гражданства, которые проживали в Украине и покинули Украину в связи с военными действиями Российской Федерации, имеют право работать и заниматься самостоятельной деятельностью в Литве.

Должны ли украинские военные беженцы получать разрешение на работу в Литве?

Нет, не нужно получать разрешение на работу в Литве.

Имеют ли право украинские военные беженцы на бесплатную помощь в трудоустройстве?

Да. Служба занятости поможет с трудоустройством, окажет другие услуги на рынке труда и меры поддержки занятости.

Как украинским военным беженцам найти работу в Литве?

Предлагается обратиться в службу занятости и воспользоваться следующими услугами, предоставляемыми службой занятости: информация, консультации, помощь в трудоустройстве. После регистрации в Службе занятости будут предоставлены не только консультационные услуги и услуги по трудоустройству, но и дополнительные инструменты для интеграции на рынке труда, такие как доступ к получению профессиональных навыков. Для надзора за лицом, вставшим на учет в Службе занятости, назначается консультант-куратор.

Службе занятости необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, или регистрационный документ, выданный Департаментом миграции. Также следует проинформировать об имеющейся квалификации. Если у украинского военного беженца есть высшее образование, он должен предоставить документ (диплом или аттестат), подтверждающий его образование, компетентность, квалификацию, а если нет, лицо будет проинформировано об услуге признания квалификации.

Более подробную информацию о возможностях трудоустройства можно найти на портале Службы занятости на украинском языке. https://uzt.lt/ua/

Что важно знать при трудоустройстве?

Перед началом работы должен быть заключен трудовой договор, который составляется в письменной форме в двух экземплярах на литовском и другом приемлемом для сторон договора языке. Важно, чтобы трудовой договор был понятен обеими сторонами договора. Трудовой договор вступает в силу с момента поступления сотрудника на работу. В трудовом договоре должны быть указаны: место работы (компания и адрес), род деятельности (название должности), размер оплаты труда (в месяц/за час работы), сколько часов планируется работать в неделю (как правило, 40 часов). Надбавки, премии или другие дополнительные выплаты также могут быть оговорены в трудовом договоре.

Следует ознакомиться с правилами, применимыми на рабочем месте (они могут попросить задавать вопросы на понятном им языке).

Какой должна быть заработная плата?

Минимальная месячная заработная плата на 2022 год составляет 730 евро «на бумаге» и около 533 евро «на руки» (после уплаты налогов). Средняя заработная плата в Литве составляет около 1500 евро «на бумаге» и около 961 евро «на руки» (после уплаты налогов).

Заработная плата иностранца не может быть ниже заработной платы резидента Литвы, работающего у того же работодателя, а при отсутствии такого сотрудника заработная плата иностранца не может быть меньше среднемесячной брутто-зарплаты в стране.

Работодатель должен заплатить налоги за сотрудника и перечислить оставшуюся сумму на расчетный счет, указанный сотрудником. Предлагается открыть счет в действующих в Литве банках. Больше информации об этом можно найти здесь. https://www.lb.lt/en/ua-informatsiia-dlia-ghromadian-ukrayini-pro-finansovi-poslughi-v-litvi .

Не реже одного раза в месяц работодатель обязан предоставлять сотруднику в письменной или электронной форме информацию о начисленных, выплаченных и удержанных суммах, а также о продолжительности рабочего времени с указанием продолжительности сверхурочной работы отдельно.

Будут ли украинские военные беженцы социально застрахованы при работе по трудовому договору?

Да. Подоходный налог и взносы на социальное страхование будут рассчитываться из заработной платы. Гарантии социального страхования по пенсиям, болезни, материнству, безработице и несчастным случаям на производстве будут предоставляться при уплате взносов социального страхования.

Будет ли украинский военный беженец копить пенсионный стаж, работая в Литве?

Да. Литва с Украиной подписала двустороннее соглашение о социальном обеспечении. Взносы, уплаченные сотрудником, также будут включены в пенсионное страхование, которое гарантирует часть пенсии за взносы, уплачиваемые в Литве в будущем.

Когда должна производиться доплата?

Работодатель должен производить доплату, если сотрудник работает: сверхурочно (как правило, более 40 часов в неделю); ночью (с 22:00 до 06:00); в праздничные дни; дни отдыха (суббота и/или воскресенье, если в графике не указаны другие дни отдыха).

Сколько разрешается работать?

Как правило, нельзя работать более: 12 часов в день, если вы работаете сверхурочно или более чем на одной работе; 48 часов в неделю, если вы работаете на 1 работе или 60 часов в неделю, если вы выполняете более одной работы; шесть дней в течение семи дней подряд.

Какой отдых причитается?

Работодатель обязан обеспечить непрерывный отдых: не менее 11 часов в сутки; не менее 35 часов в неделю.

Можно ли отказаться от работы, если сотрудник не умеет её выполнять или чувствует себя небезопасно?

Да. Сотрудники вправе отказаться от работы, если они не обучены технике безопасности, не обеспечены защитными средствами или работа будет опасна для здоровья или жизни.

Куда обратиться по поводу соблюдения прав на рабочем месте?

В случае несправедливого отношения к сотруднику или незнания им своих прав, следует обращаться в Государственную инспекцию труда (ГИТ): по тел. 8 5 213 9772 (I-IV: 09:00-16:00; V: 09:00-15:00, перерыв 12:00-13:00); по эл. почте info@vdi.lt

Консультации в Государственной инспекции труда проводятся на английском, русском и литовском языках. Больше информации на украинском языке – тут. https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3601

Может ли украинский военный беженец стать самозанятым в Литве?

Да, он может стать самозанятым. Это имеет смысл, если он владеет малым бизнесом. В таком случае он должен уплачивать причитающиеся налоги и взносы.

Больше информации о самозанятости – тут. https://www.vmi.lt/evmi/pradedu-individualia-veikla?lang=ru

Более подробную информацию о социальном страховании можно найти на сайте „SoDra“. Портал работает и на русском языке. https://www.sodra.lt/ru/

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!