Премьер Литвы: если отзовут обязательное ношение масок, рекомендация останется

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что ситуация с коронавирусом улучшается, особенно в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Эксперты предлагают отказаться от обязательного ношения масок в помещениях, за исключением отдельных учреждений, однако, по словам премьера, как рекомендация эта форма защиты, скорее всего, останется.

"Правительству больше нечего обсуждать, потому что других ограничений, за исключением перемещения через границу с третьими странами, нет, остальные ограничения может регулировать министр здравоохранения", – сказала Шимоните.

По ее словам, в понедельник состоялось заседание совета экспертов, на котором одобрили смягчение в связи с ношением масок.

"Они будут обязательны лишь в конкретных местах, в больницах, отделениях опеки, паллиативного ухода, и в тех учреждениях, где контакт опаснее, чем в других местах, однако, я думаю, рекомендация надевать маски останется в силе, поскольку у нас фиксируется почти по 3000 случаев заболеваний в день, это без тех, кто заболел повторно, но, я думаю, считать надо всех", – сказала она.

Шимоните констатировала, что ограничения для лиц из третьих стран останутся в силе, пока не признают, что пандемия завершилась.

"Точно еще не на этом этапе", – сказала она, но заметила, что в Литве положение улучшается.

"Я вижу, что за последнюю неделю значительно улучшилось положение в отделениях интенсивной терапии и реанимациях. Сейчас в реанимации больше 40 человек – давно не было такого низкого показателя. В инфекционных отделениях количество больных с такой скоростью не сокращается", – сказала Шимоните.

"Мы с осени больше всего ориентируемся по показателю пациентов в реанимации, там ситуация значительно улучшилась. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем мы сможем говорить об отмене режима ЧП, но на этой неделе этого точно не будет", – прибавила премьер.

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