В Литве объявили о том, как изменятся цены на техосмотр

Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) воспользовалась методикой установки максимальных цен на техосмотр и подсчитала, как с лета этого года изменится цена за техосмотр.

В соответствии с утвержденным в 2020 г. порядком установки цен, цены на техосмотр будут индексироваться ежегодно с учетом инфляции и изменений зарплаты в стране.

"Прошел год с установки прежних цен, поэтому их пересчитали с учетом данных Департамента статистики о росте зарплат и инфляции. Рост зарплаты и инфляция обусловили повышение цен на услуги техосмотра с середины лета в среднем на 10%", – сказал заведующий отделом транспортной деятельности Виргиниюс Чишкаускас.

Владельцы автомобилей на газе будут платить на 2,90 евро дороже - 27,50 евро.

Владельцы бензиновых автомобилей - на 2,30 евро дороже, или 21,90 евро, дизельных – 25,40 евро (на 2,70 больше).

Владельцы мопедов и мотоциклов за техосмотр будут платить на 1,10 евро больше, а квадроциклов – 16,40 евро (на 1,70 евро больше).

Меньше всего изменение цен будет для владельцев прицепов (до 750 кг, O1 класс) - на 90 центов больше, или 9,10 евро.

Заинтересованные лица могут представить свои замечания или предложения по проекту до 11 апреля 2022 года..

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!