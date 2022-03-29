Когда началась война в Украине, некоторые жители стали уезжать из Литвы: сначала продавали имущество, потом передумали

Продажи недвижимости уменьшаются не только в Паланге, но и в Клайпеде и в Вильнюсе. Вильнюсские брокеры рассказали, что, когда Россия напала на Украину, некоторые жители стали уезжать из Литвы. Сколько было таких людей и надолго ли они уехали, в передаче на LNK рассказал брокер Ауридас Кузма.

"Наверное, на третий день после начала войны мне позвонила хозяйка одной квартиры. Она сказала, что поняла, что не должно все ее имущество находиться только в Литве, нужна недвижимость и за границей – в Испании или где-то еще. Поскольку, скало так неспокойно. Надо менять. Поэтому она хотела разместить объявление о продаже квартиры в Вильнюсе, устанавливаем цену чуть ниже рыночной. И начинаем продажу, поскольку она планирует купить жилье в Испании", – рассказал брокер.

По его словам, эта женщина уже к тому времени купила билеты на самолет в Испанию себе, своим детям и родителям и сняла там квартиру.

"Сказала, что домочадцев уже отправила туда, а сама будет продавать квартиру, ищет детям школу, детский сад", – рассказал Кузма.

По его словам, он рассчитывал, что этой квартирой заинтересуется не меньше 10 человек, но за неделю было лишь три звонка.

"Это удивило, поехали смотреть квартиру только два клиента", – рассказал Кузма.

По его словам, через 3–4 недели женщина попросила убрать объявление о продаже.

"Смотрю, россияне проигрывают, войны не будет. Сказала она, уже в хорошем настроении, сначала в ее голосе чувствовалась паника", – сказал брокер.

По его словам, эта семья решила остаться в Литве.

Кузма заметил, что немного людей, когда началась война, решили продавать имущество, но такие вопросы поднимали.

"Спрашивали, как быть в данной ситуации – продавать ли, покупать ли или ждать. Таких кардинальных решений больше не было", – сказал он.

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