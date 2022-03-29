Коронавирус в Литве: 2823 новых случая, семь смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2823 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались семь человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 2618 случаев были первичным заражениями, 200 – вторичными и пять человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1215 человек - примерно на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 45 – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1772,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 39,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, полностью привиты были трое из них.

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