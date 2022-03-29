Опрос: половина жителей Литвы выделила помощь Украине

После того, как в конце февраля началось российское вторжение в Украину, чуть более половины литовцев выделили помощь этой стране, показывает опрос, проведенный по заказу BNS компанией Vilmorus.

Различную помощь подвергшемуся нападению России государству выделили 50,3%.

Из них 29% пожертвовали деньги через неправительственные организации, 15,7% пожертвовали вещи, предложили жилье беженцам и помогли другими способами, а 5,6% выделили и финансовую, и другую помощь.

49,4% опрошенных сказали, что помощь Украине не выделяли.

И деньги, и другие вещи пожертвовали Украине люди всех социальных положений, независимо от места их жительства, пола или возраста.

Среди выделивших различную помощь статистически выделяются люди с более высокими доходами.

Определяет отношение к России?

Глава собирающей помощь украинским военным организации Blue/Yellow Йон Оман считает, что выделение помощи Украине зависит и от того, как человек относится к России.

"Тут вполне ясно - для половины людей это важно, а для остальных неважно (...) Я придерживаюсь того мнения, что половина жителей Литвы в силу каких-то непонятных мне причин не относится к России как к угрозе", - сказал руководитель организации.

"Должны ли стрелять российские "Грады" (реактивные системы залпового огня - BNS), чтобы они поняли? Тогда они поймут (...) Я иногда смотрю на этих людей и их не понимаю", - добавил он.

Глава Blue/Yellow также сказал, что "если объективно относиться к России, то для нас она - угроза", и война в Украине не должна была оставить сомневающихся.

Он отметил, что сейчас организация получила около 19 млн евро пожертвований, однако этого недостаточно.

"Мало, потом что это серьезная война (...) Мы сейчас обеспечиваем военных очень серьезными вещами", - сказал руководитель организации.

По его словам, 90% пожертвований - из Литвы.

На эти деньги для украинских военных покупаются медицинские средства, бронежилеты, внедорожники и др., однако, по словам Омана, "если будет очень плохо", то попросят купить и ракеты.

Жертвуют и для животных

Жители делают пожертвования и для животных в Украине - организация "Пустые клетки" на сегодняшний день собрала более 25 тыс. евро.

"Украине нужно намного больше помощи, но, с другой стороны, за очень короткое время - это очень большая сумма, сбор в Литве ведут и другие организации, так что в общей сложности будет около 130 тыс. евро", - сказала BNS глава организации Габриэле Вайткявичюте.

Средства этой организации перевели около 900 человек, огромная заинтересованность ощущалась в первый день сбора помощи.

По словам главы организации "Пустые клетки", люди переводят разные суммы - от нескольких десятков до нескольких сотен евро.

"Средняя сумма помощи (...) была около 30 евро. Но бывает, что кто-то переводит 50 или 500 евро", - рассказала Вайткявичюте.

Помощь переводится действующей в Украине организации благополучия животных, сотрудничающей с другими организациями.

Средства выделены на покупку корма для животных и на их перевозку - иногда и в другие страны.

Помощь для Украины собирают и другие неправительственные организации.

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