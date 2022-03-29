В Литву идет холодный атмосферный фронт

Во вторник погоду в Литве обусловит уходящий циклон. С севера придет еще один атмосферный фронт.

Днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки. На юге дождь пройдет местами, а на севере возможен мокрый снег, вечером снег. Будет дуть северо-западный, северный ветер, опасных порывов не ожидается. Днем будет от 4–5 градусов тепла на севере до 7–9 на южной оконечности Дзукии и Сувалькии. В Вильнюсе без осадков, будет около 6 градусов тепла.

В среду установится зона относительно высокого давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и днем местами возможен мокрый снег или снег, но осадков будет немного. Ночью будет 2–7 градусов мороза, днем всего 1–6 градусов тепла.

В последний день марта особых осадков не ожидается. Будет дуть северный, северо-восточный ветер. Ночью ожидается 2–7 градусов мороза, днем 2–7 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!