В числе компаний с самыми высокими зарплатами есть и попавшие под санкции

По данным Фонда социального страхования, в Литве средние зарплаты больше 10 000 евро "на бумаге" в прошлом месяце заплатила 41 компания. В список TOP 10 вошли и компании, которые попали под санкции из-за войны России в Украине.

На первом месте – дочерняя компания попавшей под санкции российской PhosAgro PhosAgro Baltic, в которой работают 4 человека. В феврале им в среднем выплатили по 46 740 евро "на бумаге".

Неделю назад центр журналистских расследований Siena сообщил, что один из работающих в Литве банков заморозил средства PhosAgro Baltic в Литве (больше 2,9 млн. евро).

Зарплаты были выплачены до того, как были заморожены средства на счетах компании. Обычно в этой компании зарплаты у работников были меньше, например, за январь - в среднем 7803 евро "на бумаге".

На втором месте – инвестиционная компания шведского капитала Eastnine Lithuania, в которой работают 9 человек. В феврале их средняя зарплата составила 29 604 евро "на бумаге".

Больше 28 000 евро были средние зарплаты 5 работников Parkdema, которая управляет брендами Unipark и Europark в Литве и Латвии. В январе их зарплаты были в 4 раза меньше и достигали почти 7000 евро "на бумаге".

Далее идет финско-литовская компания KS Holding, 4 работника которой в среднем получили по 27 358 евро "на бумаге". Месяц назад их средние зарплаты составили 13 000 евро.

На пятом месте – еще одна попавшая под санкции компания - Inter RAO Lietuva. Зарплаты 25 работников в среднем составили 26 763 евро "на бумаге". В январе средняя зарплата в компании была 11 857 евро "на бумаге". Несколько недель назад Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что заморожены средства на счетах этой компании.

Inter RAO Lietuva указала, что не располагает информацией об аресте счетов и обратилась в МИД. По данным BNS, пока только литовский филиал финской OP Corporate Bank отчасти ограничил использование счетов компании – все операции проводят под присмотром банка.

51% акций Inter RAO Lietuvа принадлежит зарегистрированной в Финляндии RAO Nordic, которой управляет Inter RAO – председатель ее совета директоров попавший под санкции Запада за связи с Кремлем Игорь Сечин.

На шестом месте – табачная компания JTI Baltic. В ней сейчас работают 35 человек, на 7 больше, чем в январе. Их зарплаты в среднем составляют 18 155 евро.

На седьмом месте – Reynaers Aluminium. Ее 9 работников в феврале в среднем получили по 18 048 евро "на бумаге".

Далее идет представительство американской биотехнологической компании в Литве Biogen Lithuania, ее 6 работников в среднем получили в феврале 17 131 евро "на бумаге".

На девятом месте – организатор мероприятий ALJ Group, в компании работают 6 человек. Средняя зарплата составила 16 828 евро.

На последнем месте производитель и поставщик семян Corteva Agriscience Lithuania. В этой компании работают 4 человека, которым в феврале выплатили в среднем 16 511 евро "на руки".

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