Политолог: поведение России в ходе переговоров предсказуемо, кроме того, у них впереди решающий день

Преподаватель университета им. М.Рёмериса, политолог Альвидас Медалинскас неделю назад покинул Украину, где идет война. В передаче на Žinių radijаs он рассказал об изменении стратегии России ,и почему важно 9 мая.

Политолог согласился, что стратегия России в войне, которая длится уже месяц, меняется.

"Очевидно, что то, что называли планом, провалилось. Крупные города не взяты, хотя некоторые из них находятся на гране гуманитарной катастрофы из-за постоянных обстрелов. Одесса – морской порт, не взят, морские пути в Украину остаются", – сказал Медалинскас.

Он подчеркнул, что Путин может похвастаться "коридором" из Крыма, но Мариуполь продолжает защищаться. Прорывом Россия, по его словам, может считать лишь ситуацию на Донбассе, где по-прежнему идут тяжелые бои.

"Очевидно, что если Путину надо будет показать какие-то результаты за месяц по денацификации Украины перед парадом 9 мая, то, скорее всего, появится символизм, ему что-то нужно. Хотя бы Донецкую и Луганскую области", – сказал Медалинскас.

"Может быть, будут пытаться окружить тот украинский контингент, который находится в Донецкой и Луганской областях. (…) Путину нужно демонстрировать результат, если не своим людям, то всему окружению, самому себе", – продолжил он.

По словам политолога, окружение Путина и основные генералы "понимают, что ни Одесса, ни Николаев не являются русскими городами, Киев не является матерью городов русских, как Путин любит повторять".

"Можно контролировать территории, но не умы людей", - сказал Медалинскас.

"Пока Украина держится и держится достаточно твердо, это сюрприз для России и в каком-то смысле для Запада, если она продержится еще месяц, и если после 9 мая Путину не покажут результат, трудно себе представить, как Украина может согласиться на требования России", – заметил политолог.

Он призвал не забывать, что Россия в переговорах не идет на компромиссы.

"Для них компромисс - проявление слабости. Если покажешь слабость, она пойдет дальше", – заметил политолог.

Он сказал, что вопрос результата к 9 мая у него возник, когда он находился в захваченном россиянами Бердянске. Когда он выезжал из Украины, он задавал этот вопрос на блокпостах.

"Я об этом говорю уже неделю, с тех пор, как задавал этот вопрос тем, кто стоит на блокпостах. Я спрашивал – сколько тут будете стоять, до 9 мая? (…) Я видел довольно серьезные лица, мне в некоторых местах сказали, да, до 9 мая надо денацифицировать. Один сказал, что потому что начальство любит результаты", – рассказал Медалинскас.

Россия во второй раз за месяц сообщила о военных потерях. По словам представителей Кремля, погибло больше 1000 российских военных, по данным Украины, погибли больше 15 000.

Медалинскас сказал, что, несмотря на то, что данные россиян не отражают реальность, Путин ведет себя не так, как советское руководство во время войны в Афганистане.

"Тогда цинковые гробы были одним из основных факторов, который заставил отказаться от войны в Афганистане. Поднялась война недовольства, возмущения. Путин же вводит ряд законов, которых даже в советское время не было – получаешь 15 лет, за неверную информацию о военных действия за границей. Люди боятся говорить, поговорят между собой, очень мощная пропаганда действует. (…) Уже включили другую пластинку, они признают гибель военных, но объясняют, что они погибли, защищая украинских жителей, они - герои, они защищают тех людей, которые считают себя русскими людьми", – сказал Медалинскас.

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