Вильнюсский суд приступает к рассмотрению иска близких жертв событий 13 января против Михаила Горбачева

Вильнюсский участковый суд приступает к рассмотрению поданного от имени близких погибших во время январских событий 1991 года в Вильнюсе иска об ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Об этом сообщил в понедельник новостной портал 15min со ссылкой на одного из истцов - Робертаса Повилайтиса, который во время советской агрессии потерял отца.

"Иск принят. Сегодня судья принял резолюцию", - сказал он.

Гражданский иск подан от имени шести лиц, которые 13 января 1991 года потеряли своих родных и близких.

В иске указано, что, являясь командующим советскими вооруженными силами, Горбачев 11-13 января 1991 года не принял меры для предотвращения преступлений армии.

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Вильнюсский окружной суд в марте 2019 года осудил в деле 13 января десятки бывших советских должностных лиц и военных. Они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Большинство из них осуждено заочно.

В ночь на 13 января 1991 года при попытке штурма военными подразделениями Советского Союза телебашни в Вильнюсе и здания Комитета радио и телевидения погибли 14 человек.

Армия попыталась при помощи военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.

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