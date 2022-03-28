Жителям Литвы некоторые продукты не по карману: рост цен могут почувствовать и те, кто никогда не нуждался

Качественное питание – основа здоровья, однако, по данным исследования Eurostat, 20,7% жителей Литвы не могут себе позволить купить мясо или рыбу (или полноценные вегетарианские заменители этих продуктов). Это один из самых худших показателей в Европе – хуже только в Сербии и Болгарии. Нехватка мясных продуктов в рационе или их вегетарианских заменителей приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Директор Национальной сети организаций по снижению нищеты Айсте Адомавичене сказала, что те люди, которые не могут купить мясо – не могут позволить себе оплатить и другие счета.

"Что касается нищеты, то в Литве это всегда было проблемой, результат всегда был похожим – около 20% жителей сталкиваются с нищетой, которая обусловлена небольшими доходами. В Литве маленькие не только разные пособия, пенсии, но и зарплаты. В Литве едва концы с концами сводят и бедствуют 8% работающих людей. Люди, у которых небольшие доходы, не могут позволить себе сбалансированное питание", – сказала Адомавичене.

Больше всего проблем бывает у одиноких родителей, 40% таких родителей сталкивается с проблемой нищеты. Отчасти нищета обусловлена нехваткой инфраструктуры - детских садов, необходимых услуг, поэтому родители часть доходов вынуждены выделять на компенсацию этих недостатков. Еще выше опасность нищеты в многодетных семьях, среди инвалидов, пенсионеров.

"Ситуация долгое время не меняется. В-первых, некоторым людям сложно изменить свои доходы, например, в регионах предлагают неквалифицированную работу, низкие зарплаты, и человек понимает, что даже если он будет работать, его положение не изменится, поскольку придется ездить на работу, платить за транспорт, это невыгодно. Также есть доходы, которые не меняются, например, пенсии, их повышение зависит от решений властей", – сказала Адомавичене.

Иногда люди надолго попадаются в сети нищеты – 7% жителей Литвы живут в условиях нищеты долгое время. В некоторых случаях это связано с болезнями зависимости.

Растущая инфляция только усугубит все эти проблемы. Цены на продукты уже сейчас увеличились примерно на 15%. о данным Минсельхоза, большую часть доходов жители тратят именно на мясо – целых 4,1%. Цены на мясо в Литве остаются стабильными, но в будущем прогнозируют их рост, связанных с росток цен на корма и электричество.

"Применяемые способы снижения проблемы нищеты недостаточные. Например, пенсии сейчас увеличились, но не намного, они не погашают инфляцию. Жизнь людей не просто не улучшается, но зачастую даже ухудшается", – сказала Адомавичене.

В Литве у 50% жителей нет "подушки", которая позволила вы им пережить сложное время, поэтому рост цен может стать проблемой и для жителей со средним достатком.

"Людям, которые не могут купить мясо и рыбу, не хватает и многого другого, ведь мясо - не самый дорогой продукт питания. Но мясо - источник важных для организма веществ. без них ухудшается иммунитет, снижается гемоглобин", – сказал специалист Артурас Суета.

"Плохое питание сказывается и на детях. Из-за плохого питания останавливается даже рост", – заметил он.

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