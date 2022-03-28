Специальный эфир Delfi с украинским журналистом Романом Цимбалюком и мэром Ремигиюсом Шимашюсом В студии - Инга Романовскене о том, как работает программа BeFriend Vilnius

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Первый гость эфира - украинский журналист Роман Цимбалюк, известный своими острыми вопросами Владимиру Путину на его ежегодных пресс-конференциях, 13 лет работал в Москве. Затем был вынужден покинуть Россию из-за угрозы преследования. О работе в России и нынешней ситуации в Украине говорим с Романов вовремя прямого включения.

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