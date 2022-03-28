Бернардинское кладбище покрылось синим ковром - зацвели пролески

На прошлой неделе землю прогрело весеннее солнце, и на Бернардинском кладбище зацвели синие пролески. Это историческое кладбище привлекает туристов и горожан в любое время года, но особенно часто его посещают весной, во время цветения пролесок.

Эти весенние луковичные цветут с марта по апрель. Цветы буквально заполонили большую часть кладбища, поэтому во время их цветения оно превращается в "синее море".

Бернардинское кладбище в Вильнюсе действует с 1810 года и является местом погребения известных деятелей культуры, литературы, общественных деятелей и др. С 1969 г. это кладбище объявлено историческим памятником регионального значения.

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