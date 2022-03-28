Историк: это похоже на III Мировую войну, но между Путиным и Гитлером больше различий, чем сходства

Как Путину удается так успешно лгать миллионам жителей? Чем объяснить культ Путина? Ответы на эти вопросы можно искать на страницах истории. По словам научного сотрудника Литовского исторического института Вальдемараса Клумбиса и историка Антанаса Кулакаускаса, чтобы депутинизировать российский народ, этот народ должен отказаться от имперских амбиций.

Один из самых распространенных плакатов во время протестов в Европе против Владимира Путина - его образ как Гитлера. Действительно ли есть сходство между этими личностями?

"Это сложный вопрос для историка, поскольку всегда есть различия. Прошло больше 50 лет, но сейчас больше сходства не столько между Путиным и Гитлером, сколько между началом Второй мировой войны и тем, что было до этого, сейчас и после 2014 года. В этом смысле та политика, когда Германия, потерпев поражение во время Первой мировой войны, и Россия, осознавшая распад СССР как поражение, столкнулись с реваншистскими настроениями. Тогда вышел вождь, который может объединить народ и сплотить его и восстановить былое величие. После этого начинается экспансия, пытаются вернуть какие-то бывшие территории", – сказал Клумбис.

По его мнению, в этом плане достаточно много сходства, и мы можем говорить, что недавно начавшаяся война в Украине - это по сути Третья мировая война.

"С нападения на Польшу началась Вторая, а эта – Третья. Если говорить о сходстве между Путиным и Гитлером, то, я считаю, что между ними больше различий, чем общего. У Путина нет харизмы, которая была присуща Гитлеру, это такой серый бюрократ. Если бы у него не было трона, то Путина по сути никто и не заметил бы. Гитлер своими речами электризовал толпы людей, с этой точки зрения Путин такой серенький. Я бы сказал, такой какой-то Путгитлер", - сказал историк.

Путина часто сравнивают с царем, так ли это?

"Наверное, не очень получается его сравнить с царем. Путин давно стал диктатором, я склонен согласиться с оценкой коллеги. Путина породили обстоятельства, к которым многие приложились. Включая неправильную политику Запада в отношении России", – сказал Кулакаускас.

Когда началась война в Украине, многие не могли понять, как такое возможно в эру интернета. Клумбис напомнил, что войны были не так давно и не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.

"В Сирии еще и сейчас нет порядка. В Европе не было войны, но в мире войны идут постоянно, и я сомневаюсь в том, что они когда-то прекратятся. Таков человек, да и в Европе не так давно была война. Вспомним Югославию, прошло всего 20 лет с момента обстрела Сербии. Поэтому тут я не вижу ничего удивительного, только что сейчас все рядом.

Россия - очень большая страна, и это представляет угрозу для всего мира. В этом случае интернет делает войну более видимой, заметной, ведь в реальное время можно видеть, кто и кого застрелил, какие колонны поджег и т.д. В этом смысле много информационной войны, но и это не новость, ведь за войной в Персии можно было наблюдать едва ли не воочию", – сказал он.

На вопрос, помогает ли интернет склонить россиян в сторону пропаганды, когда идет информационная война, историк заметил, что ответить на этот вопрос сложно.

"С одной стороны, да, интернет больше цепляет, человека можно дольше держать в зоне внимания. С другой стороны, в социальных сетях формируются такие пузыри. Мы знаем, если сформировался антипутинский пузырь, а их в России немало, то этих людей пропаганда достигает меньше, чем через телевидение или газеты. В России до начала войны цензура была более мягкой, чем в советское время или в нацистской Германии. Даже сейчас, когда читаешь "Новую газету", там войну явно осуждают, хотя напрямую об этом не говорят. Поэтому нельзя сказать, что есть полный контроль, а соцсети вообще сложно контролировать", – сказал Клумбис.

Перед атакой на Украину Путин заявил, что эту страну создала Россия. Как ему удалось убедить в этом россиян?

"Это несложно. Вся старая история Российской империи такой и была, это придумал не Путин. В XIX в. власти Царской России не считали ни украинцев, ни белорусов, в отличие от литовцев, отдельными народами в этническом плане, уже не говоря о политическом. Они считали их субэтносами российского народа. <...>. Честно говоря, многие украинцы с этим смирились, поэтому украинскость до независимости была фольклором. Такой была и советская Украина, за исключением Западной Украины, т.е. Галиции, Львовской области, которая до конца XVIII в. принадлежала Австро-Венгерской империи. Там созрела модель украинского языка, можно сравнить с Литвой конца XIX в. – первой половины XX в, когда создавалась Литва и литовский народ. Другая Украина создавалась понемногу", – сказал Кулакаускас.

Он акцентировал, что абсолютное большинство украинцев почувствовали себя украинцами только после агрессии Путина.

"Конечно, у них менталитет не такой, как у русских со времен казаков, но во многих случаях Путин не все высасывал из пальца. Только что в наше время отрицать народ, который сам себя считает народом - это вообще преступление, особенно если пользуются пояснениями, кто такие украинцы, ракетами и уничтожением людей. Поэтому результат получится обратный", - сказал историк.

На вопрос, не заявят ли после нападения на Украину, что страны Балтии и Польша - это части России, он ответил, что трудно сказать.

"Концепция "Русского мира", которая представляет собой определенную разновидность идеологии фашизма, или рашизма, так там на первом месте русские и восточные русские (украинцы, белорусы), а дальше идут другие народы, которые как-то были связаны с Россией. В их числе балтийские края, частично Польша и Финляндия. (...) Конечно, там нет такой четкой иерархии, какая была у гитлеровского нацизма. В наше время популярность Путина опирается на то, что большинство россиян все еще хотели бы быть в империи или великой державе, по крайней мере второй по военной мощи в мире. Потом оказалось, что спустя 30 лет эта военная мощь сомнительная, за исключением наличия оружия, которое может уничтожить весь мир", - сказал он.

Клумбис напомнил, что есть два способа управления большими территориями.

"Один - американский, т.е. федерализация и фактически полугосударства, федерация и конфедерация. Другой – очень жесткая вертикаль власти. Россия обычно идет путем жесткой вертикали, поскольку если будет такой промежуточный вариант <...>, то это больше хаоса и плохое функционирование государства. В этом смысле необязательно дробить Россию, но нужна федерализация, настоящая.

Реально - это очень вертикальное государство, поэтому можно пойти более легким путем, но главное, наверное, что это можно сделать тогда, когда россияне откажутся от имперского мышления. Однако это сложно, поскольку отказаться от имперского мышления можно, только потерпев такое поражение, какое потерпела Германия во время ВМВ", - сказал он.

На вопрос, не было ли у России оснований бояться нападения со стороны Запада, историк сказал, что Запад точно на Россию не нападал бы.

"Были попытки воздействия через либеральную интеллигенцию, через разные фонды, поэтому там и появился список "иностранных агентов". По сути, Запад хочет повлиять, но не потому что желает зла, он хочет добра, чтобы люди поняли, что империя - не то, в чем нуждается человек для жизни и государство для процветания. Но военную агрессию Запада я с трудом себе представляю, тем более, чтобы так воздействовать на мощь России", - сказал специалист.

Он согласился с тем, что большая часть жителей России верит такой пропаганде.

"После 1990 г. был небольшой период эйфории в связи с западными ценностями: свободой, экономическим благосостоянием и др. Однако это длилось меньше 10 лет, поскольку уже при Ельцине усилились консервативные тенденции. Путин их еще больше усилил, когда пропаганда стала все больше говорить о том, что Америка - враг России, и что она намеревается тем или иным способом (через внутренних или внешних агентов, Украину или страны Балтии) окружить ее вражеским кольцом. Тогда уже Россию уничтожат, раздерут, лишат идентичности", - сказал он.

На вопрос, что ждет Россию, Кулакаускас ответил: "Если эта война не закончится катастрофой, то в мире на какое-то время воцарится мир. С одной стороны, оставить Россию такой, какой она была, нельзя. С другой, надо думать о более универсальной модели мира. Что подходит Западу, не совсем подходит всему миру. Конечно, нельзя сказать, что есть что-то отдельное, а "русский мир" - вообще миф. Но когда пытаются представить, что американскую или западно-европейскую модель можно навязать Китаю, Сирии, Ирану или даже России, то это неправильно, надо действовать понемногу, нужны планы Маршалла".

Историк сказал, что разница между тем, что есть сейчас и тем, что было в начале ВМВ в том, что если бы сейчас применили орудие массового уничтожения, то это было бы сложно остановить.

"Путин может это сделать, поскольку он в принципе проиграл войну. Эта война, конечно же, была бы и катастрофой для России. Но все в России хотят совершить самоубийство вместе с Путиным, убив половину мира", – сказал Кулакаускас.

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