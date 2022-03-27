В Медининкай нелегальные мигрантки применили из ряда вон выходящую тактику, пограничники говорят о провокации

В Медининкай произошел бунт нелегальных мигрантов, после которого в интернете появилось видео полуголых нелегальных мигранткок в наручниках, сообщают "Новости" LNK.

Беспорядки в Медининкском центре регистрации иностранцев произошли в начале марта. Часть бунтовщиков задержали, среди них были женщины из Африки. Через некоторое время в интернете появилось видео полуголых нелегалок с наручниками на руках.

Волонтеры организации, которая предоставляет мигрантам гуманитарную помощь, сказали, что женщин увели на допрос, не дав им одеться.

"Это не первый раз, когда женщинам просто не дали времени на подготовку и одевание. Мне одна женщина рассказывала, как пришли и повалили ее на пол. Она звала на помощь, а пограничник поставил ей ногу на плечи, несколько девушек были избиты", – рассказала глава организации Sienos grupė Эва Волконовска-Колодзей.

Статьи по теме: В Медининкай произошел инцидент, связанный с нелегальными мигрантами

Пограничники представили иную версию этих событий. Они говорят, что женщины, запечатленные на видео, участвовали в беспорядках. Они стояли в первых рядах, бросали в пограничников разные вещи, сломали замки в заборе, чтобы никто не мог пройти на их территорию.

Когда беспорядки усмирили, пограничники осмотрели дома, в которых живут нелегальные мигранты, чтобы проверить, все ли на месте. TaКроме того, искали инициаторов беспорядков.

В одном из домиков они увидели полуголых женщин.

"Когда пограничники хотели их вывести, четыре женщины сняли с себя верхнюю одежду в надежде, что пограничники не уведут их на допрос", – сказал глава Медининкского центра регистрации иностранцев Вайдас Белявичюс.

Пограничники сказали, что уже привыкли к тому, что бунтующие мигранты, когда их пытаются призвать к порядку, плюются и кусаются. Однако снимающих с себя одежду женщин, во избежание допроса, они видели впервые. По словам пограничников, они не растерялись, попросили женщин одеться, когда те отказались, завернули их в одеяла и пледы и увели на допрос.

"Одни женщины разделись, а другие снимали на видео. Вероятно, это была провокация. Я думаю, что так они пытаются защищать свои желания, ожидания", – констатировал Белявичюс.

Волконовска-Колодзей сказала, что пограничники всегда говорят, что мигранты врут и провоцируют. "Также всегда уверяют, что не променяют силу", - сказала она.

Волконовска-Колодзей сказала, что мигрантки в полицию не обращались, поскольку боятся.

С одной мигранткой говорил и журналист LNK, но назвать свое имя она отказалась.

"С нами ведут себе бесчеловечно. У нас нет права на достоинство, частную жизнь, мы не чувствуем себя людьми. Пограничников это не волнует. Они заходят в нашу комнату, не дают времени на сборы, хотя мы просим не заходить. Заходят, их не волнует, что ты не одета", - сказала женщина.

"Очевидно, что МВД не справляется с кризисом мигрантов, это позор Литвы", - сказал член комитета по правам человека Витаутас Бакас.

По словам главы этого комитета Томаса-Витаутаса Раскявичюса, они обратились в СОГГ с просьбой собрать независимую комиссию экспертов, которая могла бы вмешиваться в подобные ситуации и представлять независимые оценки.

"Только так мы можем реагировать на конкретные случаи", - сказал он.

Отдельные члены комитета по правам человека собираются обратиться в генпрокуратуру в связи с беспорядками в Медининкай.

После беспорядков в ночь на 2 марта были задержаны 13 мигрантов - 7 женщин и 6 мужчин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!