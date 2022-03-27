Военная техника съезжается на учения батальона НАТО в Пабраде

На полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса (в Пабраде) начинаются учения размещенного в Литве батальона НАТО "Взлетающий Грифон" (Rising Griffin). В воскресенье, по данным Литовской армии, на полигон съехалась основная часть военной техники.

В учениях, которые продлятся со 10 апреля, примут участие около 1000 военных и 200 единиц военной техники. Основная цель учений – поддержание уровня подготовки боевой группы, совершенствование процедур командования и управления и подготовка к приближающимся международным учениям "Железный Волк 22-I".

В учениях также примут участие 100 испанских военных из батальона НАТО, которые обычно находятся в Латвии. К месту учений были доставлены танки, боевые машины пехоты, бронированные внедорожники и другую технику.

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