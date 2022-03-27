Мужчинам, которые сказали, что они граждане Кубы, белорусские пограничники велели идти в Литву. Мигранты перешли границу и расположились на территории Литвы. Пограничники заставы им. Гинтараса Жагуниса решили не ждать, что дальше будут делать нелегалы и не стоять часами, не впуская их на литовскую территорию. Назад кубинцы тоже не могли вернуться, поскольку их не пропускали белорусские пограничники.

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Литовские пограничники отвели мигрантов глубже на территорию Литвы. Оценили обстоятельства, выяснили, нет ли каких угроз для жизни и здоровья мигрантов. Им не требовалась помощь врачей и какая-либо иная помощь, кубинцы чувствовали себя хорошо. На них была одежда по погоде. Пограничники выдали нелегалам гуманитарные пакеты с едой, водой и другими вещами, которые им могут пригодиться на улице.

Такие пакеты выдают всем лицам, которых не впускают на территорию Литвы. Вскоре пограничники вернули их в Беларусь на соседнем участке границы.

В 2022 году в общей сложности в Литву не впустили 882 нелегалов. В прошлом году с начала августа в Литву не впустили 8106 нелегальных мигрантов.

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