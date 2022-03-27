У границы с Беларусью состоялась акция протеста

В воскресенье у границы с Беларусью, в Медининкай, состоялась несанкционированная акция протеста. Собравшиеся пытались блокировать путь и не пропускали тягачи с товарами.

Участники акции сообщили, что так они выражают свою гражданскую позицию и просят правительство прекратить торговлю с Россией, которая начала войну в Украине и ее союзницей Беларусью. У границы собралось больше 50 человек, приехали пять экипажей полиции.

Приехавший на место генкомиссар полиции Ренатас Пожела и полиция просили собравшихся не предпринимать никаких активных действий и не мешать движению тягачей, собравшиеся послушались и решили не останавливать транспорт.

Участники акции с плакатами "Давайте не торговать с террористами" и "Не надо кормить агрессора" стояли у обочины и кричали "Слава Украине" вслед каждому тягачу.

Полиция поблагодарила собравшихся за понимание, выполнение требований и призвала в будущем сотрудничать в ходе планирования и организации акций.

Литовская полиция поддерживает Украину.

Полиция просит жителей поддерживать эту страну, но в будущем искать законные способы поддержки, чтобы не было нарушений общественного порядка и законов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!