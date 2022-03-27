Участники акции сообщили, что так они выражают свою гражданскую позицию и просят правительство прекратить торговлю с Россией, которая начала войну в Украине и ее союзницей Беларусью. У границы собралось больше 50 человек, приехали пять экипажей полиции.
Приехавший на место генкомиссар полиции Ренатас Пожела и полиция просили собравшихся не предпринимать никаких активных действий и не мешать движению тягачей, собравшиеся послушались и решили не останавливать транспорт.
Участники акции с плакатами "Давайте не торговать с террористами" и "Не надо кормить агрессора" стояли у обочины и кричали "Слава Украине" вслед каждому тягачу.
Полиция поблагодарила собравшихся за понимание, выполнение требований и призвала в будущем сотрудничать в ходе планирования и организации акций.
Литовская полиция поддерживает Украину.
Полиция просит жителей поддерживать эту страну, но в будущем искать законные способы поддержки, чтобы не было нарушений общественного порядка и законов.
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