Коронавирус в Литве: 2376 новых случаев и 1 смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2376 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончался 1 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

За прошедшие сутки скончался один человек из возрастной группы 70-79 лет. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 8818 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1149 человек.

На данный момент коронавирусом болеют 53 543 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 1896,8 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 40,5%.

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