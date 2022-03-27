Эксперт объяснил, приперли ли Путина к стене: надо слушать, что говорит Россия

Приперли ли Путина к стене? Так говорит президент США Джо Байден. США также заявляют, что Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине. Между тем Украина сообщает, что российский танковый завод останавливает свою деятельность. Эксперт по обороне, майор запаса Дарюс Антанайтис говорил об этом в эфире Žinių radijаs.

По его словам, кибернетическое оружие Россия применяет не только против Украины, но и против Литвы и других стран НАТО.

"Что касается химического оружия, россияне уже пытались сфальсифицировать его появление в Украине, а что касается ядерного, то тут Россия высказалась достаточно ясно. Думаю, надо слушать, что говорит Россия, и интерпретировать ее слова так, как она их сказала. Что они хотели бы и могут применить".

На вопрос, как это может изменить ход войны, Антанайтис сказал, что мир будет очень сильно напуган.

"Будет некоторое оцепенение, а после того, как они применять ядерное оружие, если мы об этом говорим, точно будет жесткий ответ. На самом деле это будут очень масштабные военные действия, только вопрос в том, как Европа может защищаться от ядерного оружия, она достаточно хорошо не развила систему противовоздушной обороны.

Что касается химического оружия, надо подумать - россияне его не раз уже использовали. И в Сирии тоже, а мир никак на это не отреагировал. Биологическое оружие - это скорее из области фантастики, поскольку после его использования под угрозой заражения будут и сами россияне. Также и использование химического оружия осложнено, ведь потом все во многом зависит от направления ветра, захотят ли россияне получить такой объект или нет", - сказал эксперт.

По его словам, о ядерном оружии можно говорить, если россияне отведут свои войска, например, подальше от Киева.

"На безопасное расстояние, и это будет индикатором того, что они могут применить одно из оружий массового поражения", – сказал Антанайтис.

Хотя в мировых СМИ сообщается, что Россия первая использовала гиперзвуковые ракеты, но это, по словам эксперта, ничем не подтверждено.

"Если россияне используют гиперзвуковые ракеты, что вполне вероятно, <...>, то систему ПВО против них сложно устроить. Иногда невозможно", - сказал эксперт.

"Даже если россиянам удалось создать гиперзвуковую ракету, то их у них не может быть много. Их немного, и каждая ракета стоит огромных денег, поэтому чем скорее они их используют, тем слабее станут. Тогда им нечем будет ответит на систему ПРО", - сказал Антанайтис.

Уже появилась неподтвержденная информация, что Россия из-за нехватки компонентов должна остановить производство танков, но, по словам Антанайтиса, военная мощь этой страны и без того ослабевает.

"Она и без того не была большой. Что касается танков, тоже надо оценить, чего им может не хватать. Механика производится в России. Что касается цифровых технологий, например, систем ведения боя, полупроводников и т.д., тогда да. Это вполне возможно и необязательно из-за войны в Украине. Этих частей не хватает во всех сферах.

Я не могу и не хочу спекулировать на тему остановки производства, но думаю, что у россиян в резерве есть достаточно много танков, которые не ездят, можно использовать какие-то детали с них. Но что касается цифрового оснащения или электроники, думаю, это возможно и необязательно связано с Украиной", - заметил эксперт.

Он сказал, что изначально было ясно, что у России нет и человеческих ресурсов.

"140 млн. жителей, по этому количеству как Япония, и чтобы на нее напало государство,, у которого 40 млн. жителей, уже это было глупостью и странным расчетом.

Очень хорошо, что россиянам не хватает [человеческих ресурсов], если они решат вопрос с мобилизацией резервов, заявляют, что у них их 3 млн., но реально к службе пригодна примерно треть, если не меньше. Кроме того, надо взглянуть на демографию России, там много больных, это СПИД, туберкулез, наркомания, алкоголизм, это тоже хорошо. Эти люди будут еще хуже подготовлены, чем теперешние, которые оккупируют Украину. Это, вне всякого сомнения, будут еще более легкие мишени, но и каждый неподготовленный мобилизованный воин может нанести ущерб Украине", - сказал эксперт.

На вопрос о ссылках жителей Мариуполя в Россию, Антанайтис акцентировал, что этот город нужен россиянам без украинцев.

"Они используют ту же схему, как в Кенигсберге, который сделали Калининградом. Самым жестоким образом уничтожили всех местных жителей. Сейчас там нет практически ни одного коренного жителя. Кто успел уехать, тот успел, остальных убили или изнасиловали и убили buvo. Вот сейчас россияне и увозят украинцев в глубь России, это похоже на сталинский СССР, когда активировали гулаги и принудительные работы. МЫ сейчас это и наблюдаем", - сказал эксперт.

Владимиру Путину не удалось осуществить первичный план A, быстро взять Киев, но, комментируя план Б, Антанайтис сказал, что стратегии так быстро не меняются.

"Они охватывают и экономику, и военную сферу, стратегия ради краткосрочного результата не меняется. на продолжается, но можно менять какие-то тактические действия. Я осмелюсь не согласиться с тем, что россиянам не удалось. Они все же практически обеспечили себе путь в Крым по суше, это, вероятно, было одной из их стратегических целей.

Но им действительно не удалось быстро свергнуть законную власть в Украине. И все же то, что они не могут взять Киев, тоже закономерно, ведь Киев нужен только ради двух целей. Первое, чтобы сковать там большую часть украинской армии. Они это и сделали, поэтому украинцы не могут пойти в контратаку на юге, освободить Мариуполь, не хватает военных. Второе, чтобы увеличивать давление на законную власть Украины, чтобы она прияла условия капитуляции навязываемые Россией", - сказал эксперт.

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