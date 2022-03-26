Премьер на съезде ссыльных: вы лучше всех знаете, как чувствуют себя люди, которых оккупанты заставили покинуть свои дома

ELTA ru.DELFI.lt

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботу приняла участие в съезде Литовского союза политзаключенных и ссыльных, который состоялся в Каунасе, в Доме офицеров. Она выступила с речью, поблагодарила всех, кто прилагал усилия ради свободы Литвы и продолжает ее укрепление и сейчас. В своем выступлении Шимоните уделила внимание и войне в Украине.

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